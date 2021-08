I Am Legend κορονοϊός: Οι θεωρίες που ανάγκασαν τον σεναριογράφο να “μιλήσει”

Ένας από τους σεναριογράφους της ταινίας επιστημονικής φαντασίας “I Am Legend” αναγκάστηκε να διευκρινίσει πως η υπόθεση αυτής είναι πέρα για πέρα προϊόν μυθοπλασίας καθώς το τελευταίο διάστημα διασπείρεται η φήμη πως τα εμβόλια για την Covid-19 μπορεί να μετατρέψουν τους ανθρώπους σε ζόμπι. Η ταινία του 2007, με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, αφορά μια αποτυχημένη προσπάθεια γενετικού ανασχεδιασμού του ιού της ιλαράς για να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τον καρκίνο. Όλα όμως πάνε στραβά και τελικά το εμβόλιο σκοτώνει το το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού.Όσοι επιβιώνουν από τη μόλυνση μετατρέπονται σε μεταλλαγμένα βαμπίρ.

Ισχυρισμοί ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε συμβεί σε άτομα που κάνουν τα εμβόλια για την Covid- 19 αναρτώνται τελευταία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει το BBC. Την περασμένη εβδομάδα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με οπτικά στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, προσπαθούσε να πείσει τους εργαζόμενους σε αυτό να κάνουν το εμβόλιο και μια εξ αυτών αρνήθηκε επιχειρηματολογώντας με την πλοκή της ταινίας I Am Legend εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία.

″Μια υπάλληλος είπε ότι ανησυχούσε γιατί πίστευε ότι ήταν εξαιτίας εμβολίου οι χαρακτήρες στην ταινία I Am Legend είχαν μετατραπεί σε ζόμπι”, αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ. Απαντώντας στο άρθρο, ο Ακίβα Γκολνσαμαν, 59 ετών, ο οποίος έγραψε το σενάριο που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1954, σχολίασε στο Twitter: ”Ω. Θεέ μου. Είναι ταινία. Το επινόησα. Δεν. Είναι, Πραγματικότητα”.

The striking thing about this anecdote is that it's not one person's crazy remark, but sounds like something that's been spreading around widely in some corners of the Internet. Which it turns out it has. This post has tens of thousands of shares, with mostly serious comments pic.twitter.com/ktbwZja1NV

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) August 9, 2021