Τουρκία πλημμύρες – νεκροί: Εικόνες αποκάλυψης, πενθεί η χώρα

Μεγαλώνει συνεχώς η «μαύρη λίστα» από τις πλημμύρες που σάρωσαν τη βόρεια Τουρκία. Οπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, σε μια νέα ενημέρωση, σε τουλάχιστον 17 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. «Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους στην επαρχία Κασταμονή και δύο στην επαρχία Σινώπη», ανέφερε η αρχή αρμόδια για τις φυσικές καταστροφές (AFAD), σε ένα δελτίο Τύπου. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για έντεκα νεκρούς. Οι πλημμύρες, που έπληξαν τις επαρχίες Κασταμονή, Μπαρτίν και Σινώπη, στη Μαύρη Θάλασσα, προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να εντοπίσουν επιζώντες σε μια οκταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε στην Κασταμονή μετά τις πλημμύρες. Δύο γειτονικά κτίρια ισοπεδώθηκαν, μια ένδειξη της βίας της φυσικής καταστροφής. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των 17 συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους. Ολοι οι θεσμοί μας έχουν κινητοποιηθεί στις πληγείσες ζώνες», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ελικόπτερα κατέβαζαν μέλη της Ακτοφυλακής στις στέγες των κτιρίων, προκειμένου να σώσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί εκεί, καθώς ορμητικοί χείμαρροι είχαν καλύψει δρόμους, σύμφωνα με τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.

Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA

— ABC News (@ABC) August 12, 2021