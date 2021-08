Γιος Μπάιντεν – γυμνός: Σε περιπέτειες μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε

Σε νέους μπελάδες μπήκε ο Χάντερ Μπάιντεν μετά τη δημοσίευση βίντεο, όπου εμφανίζεται γυμνός να αφηγείται σε μια γυναίκα πώς του έκλεψαν Ρώσοι έμποροι ναρκωτικών ένα λάπτοπ που περιείχε τρελές σεξουαλικές σκηνές με τον ίδιο πρωταγωνιστή, πιθανώς για να τον εκβιάσουν. Η συζήτηση έγινε ενώ ο Χάντερ Μπάιντεν και μια άγνωστη γυναίκα περιφέρονταν γυμνοί σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λας Βεγκας, αφού είχαν κάνει σεξ τον Ιανουάριο του 2019, ανέφερε η «Daily Mail».

-«Έχουν βίντεο με μένα να το κάνω. Έχουν βίντεο με μένα να κάνω τρελό σεξ», φέρεται να λέει ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το διαρκείας τριών λεπτών και 40 δευτερολέπτων βίντεο που δημοσίευσε στη διαδικτυακή της έκδοση η βρετανική ταμπλόιντ.

EXCLUSIVE: Hunter Biden is seen in unearthed footage telling a prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops https://t.co/bHPHxaevop pic.twitter.com/um4Z64XJH2 — Daily Mail US (@DailyMail) August 11, 2021

-«Αλλά πότε συνέβη αυτό; Είπες πριν…», ακούγεται η γυναίκα.

-«Το περασμένο καλοκαίρι», απάντησε ο Μπάιντεν.

Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε πει ότι η κλοπή του λάπτοπ έγινε ενώ εκείνος «ήταν στη γ@μ..ένη πισίνα με το κεφάλι κάτω» μετά από χρήση ναρκωτικών και ότι αυτοί που ήταν μαζί του «δεν καλούσαν ασθενοφόρο», σύμφωνα με το βίντεο.

Στην ίδια συνομιλία, ο Χάντερ αποκάλυψε ότι είχε ξοδέψει πολλά χρήματα στη διάρκεια του 18 ημερών ταξιδιού του στο Λας Βέγκας.

This should be the biggest scandal of the year. https://t.co/Gd5bCfa73F — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) August 12, 2021

Αν όσα ακούγεται να λέει στο βίντεο αληθεύουν, τότε ο Μπάιντεν έχει χάσει έως και τρία λάπτοπ με ευαίσθητες για τον ίδιο πληροφορίες, ανάμεσά τους κι ένα που είπε ότι ίσως εγκατέλειψε σε κατάστημα επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών στο Ντέλαγουερ και το οποίο φέρεται να περιείχε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνδεόμενα με τις επιχειρηματικές του συναλλαγές στο εξωτερικό. Το δεύτερο λάπτοπ φέρεται να το κατέσχεσαν ομοσπονδιακοί πράκτορες από τα γραφεία του πρώην ψυχιάτρου διασημοτήτων, Κιθ Άμπλοου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail», ο Χάντερ Μπάιντεν είπε ότι αυτός που του έκλεψε το λάπτοπ ήταν ένας από «τρεις τύπους, που ήταν σαν μια μικρή ομάδα. Ο ντίλερ και οι δύο τύποι του. Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο ο 51χρονος -που έχει ομολογήσει στο παρελθόν τη μάχη με τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά- δείχνει αναστατωμένος και πολλά από όσα λέει δεν ακούγονται. Κάποια στιγμή η γυναίκα λέει ότι αν οι κλέφτες είχαν στα χέρια τους τα βίντεο «θα είχαν ήδη κυκλοφορήσει».

-«Όχι, όχι, όχι. Γιατί ο πατέρας μου είναι υποψήφιος για την προεδρία».

The latest disgusting #HunterBiden scandal. Let's see how long it takes before this gets censored.https://t.co/ZFez4yANGT — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) August 12, 2021

Η γυναίκα τον ρωτά αν ο κλέφτης του λάπτοπ προσπαθεί να τον εκβιάσει.

-«Όχι. Βγάζω εκατομμύρια δολάρια», λέει συγχυσμένος.

-«Όχι, μιλάω για τον τύπο που πήρε τον υπολογιστή», απάντησε η γυναίκα.

Όσα ακολουθούν στη συνέχεια είναι σε μεγάλο βαθμό ακατάληπτα, με τον Χάντερ να λέει, μεταξύ άλλων, «με τίποτε» και «κατά κάποιον τρόπο, ναι». Σύμφωνα με την «Daily Mail», το βίντεο που ανήρτησε στο Διαδίκτυο προέρχεται από σκληρό δίσκο που αντιγράφηκε από το λάπτοπ MacBook Pro, που είχε αφήσει ο Μπάιντεν στο κατάστημα στο Ντέλαγουερ τον Απρίλιο του 2019. Ο δικηγόρος του δεν σχολίασε το νέο βίντεο.

Ο Χάντερ ακολουθεί νέα καριέρα αυτοδίδακτου καλλιτέχνη και μάλιστα θα παρουσιάσει αφηρημένα εξπρεσιονιστικά έργα του σε έκθεση στην γκαλερί Georges Berges στο Μανχάταν, με τιμή έως και μισό εκατομμύριο δολάρια για το καθένα.