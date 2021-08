Νέα κυβερνήτης Νέας Υόρκης: Γυναίκα για πρώτη φορά στην ιστορία – Ποια παίρνει τη θέση του Κουόμο

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις ΗΠΑ και ιδίως στη Νέα Υόρκη, η παραίτηση του Άντριου Κουόμο από τη θέση του κυβερνήτη της Πολιτείας, μετά τις κατηγορίες που τον βαραίνουν γιοα σεξουαλική παρενόχληση. Πλέον, τα φώτα πέφτουν στην πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Πολιτείας που θα αναλάβει τα ηνία. Πρόκειται για την αντικυβερνήτη της Νέας Υόρκης, η οποία εκλέχτηκε στο πλευρό του Άντριου Κουόμο στην Πολιτεία, Κάθι Χότσουλ. Η 62χρονη αντικυβερνήτης υπηρέτησε στο πόσο της αντικυβερνήτη από το 2015 και αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, μετά και την ανακοίνωση Κουόμο πως προτίθεται να παραιτηθεί. Η Χότσουλ θεωρείται κεντρώα, μετριοπαθής Δημοκρατική πολιτικός, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην πολιτική από την τοπική αυτοδιοίκηση των ΗΠΑ, υπηρετώντας σε μια σειρά από κομητείες πριν επικρατήσει σε μια εκλογική διαδικασία έκπληξη στο πολιτειακό κοινοβούλιο στη γενέτειρά της το Μπάφαλο.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.

As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.

