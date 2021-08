Πάπας Φραγκίσκος – σφαίρες: Ύποπτος φάκελος από τη Γαλλία έσπειρε τον πανικό

Μεγάλη αναστάτωση έφερε ένας φάκελος που έφτασε πριν από λίγο στο Βατικανό με παραλήπτη τον πάπα Φραγκίσκο. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα όταν έφτασε σε ταχυδρομείο του Μιλάνο ένας ύποπτος φάκελος, ο οποίος κατέληξε στα χέρια του πάπα Φραγκίσκου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στον φάκελο περιέχονταν τρεις σφαίρες.

Το όνομα του αποστολέα δεν αναγραφόταν στα στοιχεία, αλλά μόνο ότι είχε έρθει από τη Γαλλία. Στα στοιχεία του παραλήπτη ανέφερε τα εξής: «The Pope – Vatican City, Piazza S. Pietro in Rome», σύμφωνα ιταλικές πηγές. Σημειώνεται ότι φάκελος κατασχέθηκε στη συνέχεια από την Ιταλική αστυνομία και θα τεθεί υπό έρευνα.

An envelope with bullets addressed to Pope Francis was found at a post office near Milanhttps://t.co/3QUDlQ56mA pic.twitter.com/gq7TbWy6nq

— Break News (@ustodaynewslive) August 9, 2021