60χρονος ιερέας Γαλλία: Δολοφονήθηκε από ύποπτο για εμπρησμό σε καθεδρικό ναό

Τη δολοφονία ενός ιερέα νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (9/8) στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν. Για το έγκλημα κατηγορείται ένας υπήκοος Ρουάντας, ο οποίος είναι και ύποπτος για εμπρηστικές ενέργειες στον καθεδρικό ναό της Νάντης το 2020. «Εκφράζω όλη μου τη στήριξη στους καθολικούς της χώρας μας ύστερα από τη δραματική δολοφονία ενός ιερέα στο Βαντέ», ανακοίνωσε ο υπουργός που αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή, στο Σεν-Λοράν-σιρ-Σεβρ, αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, «ένας άνδρας εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στο τμήμα της χωροφυλακής της Μορτάν-σιρ-Σεβρ και δήλωσε ότι σκότωσε έναν ιερέα». Ο άνδρας αυτός, εθνικότητας Ρουάντας, είχε τεθεί υπό επιτήρηση στο πλαίσιο έρευνας για την πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Νάντης, στη δυτική Γαλλία, τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 60χρονος ιερέας προσέφερε καταφύγιο στον άνδρα αυτό «εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Εθελοντής στην επισκοπή της Νάντης, ο Εμανουέλ Α., που πήγε ως πρόσφυγας στη Γαλλία, παραδέχθηκε την παρουσία του κατά την έναρξη της πυρκαγιάς στο καθεδρικό ναό στις 18 Ιουλίου του 2020. Αρχικά τέθηκε υπό κράτηση προτού αφεθεί ελεύθερος και τεθεί υπό επιτήρηση.

