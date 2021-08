Γερμανία – βοήθεια στην Ελλάδα για τις φωτιές: Έρχονται ισχυρές δυνάμεις, έστω κι αργά

Η τραγωδία που βιώνει η χώρα, ανέδειξε για ακόμα μία φορά το πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας που χαρακτηρίζει τους Έλληνες. Μίας τέτοιας κλίμακας πυρκαγιά, ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε τον μηχανισμό για να βοηθήσει την Ελλάδα από τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ και άλλες χώρες εκτός ΕΕ έδειξαν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους, αφότου έγιναν μάρτυρες των πολλαπλών μετώπων της πυρκαγιάς να κατακαίνε από άκρη σε άκρη την Ελλάδα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε με ένα μήνυμά του , γραμμένο στα αγγλικά, την ευγνωμοσύνη του: «Εκ μέρους των Ελλήνων, θα ήθελα να σας εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας σε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια και μέσα για να βοηθήσουν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε στο πλάι της Ελλάδας αυτές τις δύσκολες μέρες».

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU

