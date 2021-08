Μητσοτάκης φωτιές: Στο Συντονιστικό ο πρωθυπουργός – Το «ευχαριστώ» στους ξένους

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην Εύβοια που η πυρκαγιά είναι εκτός ελέγχου. Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα της Ηλείας. Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter, ευχαρίστησε τις χώρες που έσπευσαν να στείλουν βοήθεια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλες τις χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και πόρους για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών» ανάφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες ώρες»

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU

