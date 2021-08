Πανό Ραπίντ Βιέννης για Ελλάδα: Μήνυμα συμπαράστασης για τις φωτιές

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν οι οπαδοί της γερμανικής ομάδας της Βιέννης, Ραπίντ, ενώ στην Ελλάδα μαίνονται τα μέτωπα της φωτιάς. Στον αγώνα για το αυστριακό πρωτάθλημα έναντι της Βολφσμπεργκερ, στην κερκίδα του σταδίου αναρτήθηκε ένα πελώριο πανό στα ελληνικά στο οποίο αναγραφόταν: «Ελλάδα κράτα γερά». Το μήνυμα φυσικά αφορούσε στις φωτιές που μαίνονται εδώ και μία εβδομάδα στη χώρα, με το μέτωπο της Εύβοιας να παραμένει ενεργό.

Der #BlockWest in Halbzeit 1 mit einer Botschaft an 🇬🇷 – wir schließen uns an: Griechenland, bleib stark! #skrapid #SCR2021 #SCRWAC #greeceisburning pic.twitter.com/FbSXfGscrE

