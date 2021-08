Μαραθωνοδρόμος Τόκιο – σαμποτάζ: Η αδιανόητη συμπεριφορά του Μοράντ Αμντουνί

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες φτάνουν σιγά σιγά στο τέλος τους, με πολλές ανατροπές στα χρυσά μετάλλια και με πολύ απρόσμενες παρουσίες στο βάθρο με κάποιες χώρες, όπως η Κολομβία να γράφουν ιστορία. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε τόσο μεγάλη διοργάνωση, δεν έλειψαν τα ευτράπελα και οι παρασπονδίες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό ενός Γάλλου μαραθωνοδρόμου, Μοράντ Αμντουνί, ο οποίος στους σταθμούς για νερό, πετούσε τα μπουκάλια στο έδαφος Αγνωστο είναι προς το παρόν αν η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου αποφασίσει να τιμωρήσει τον Γάλλο Μοράντ Αμντουνί.

Ο Γάλλος μαραθωνοδρόμος «συνελήφθη» από την κάμερα της μετάδοσης του μαραθωνίου να κάνει μια απαράδεκτη κίνηση, καθώς σε ένα από τα περάσματα στους σταθμούς όπου οι αθλητές προμηθεύονται νερό, άρχισε να τα πετάει ένα ένα και κράτησε το τελευταίο για τον εαυτό του! Με αυτόν τον τρόπο πήγε να σαμποτάρει το υπόλοιπο προπορευόμενο γκρουπ, στο οποίο ήταν κι αυτός μέσα, στερώντας το νερό από τους αντιπάλους του. Ο Γάλλος τερμάτισε 17ος τελικά, αλλά η απαράδεκτη ενέργειά του έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα social media.

French marathon runner Morhad Amdouni deliberately knocked over every bottle of water for his fellow competitors before grabbing the last one on the table…

Wow 😳pic.twitter.com/ZkqGg82qGO

