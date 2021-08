Φιλί στο στόμα – Ολυμπιακοί Αγώνες: Η φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα ολοκληρώθηκε με αρκετή συγκίνηση και αξέχαστα στιγμιότυπα που θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας. Μία από τις πιο γλυκιές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, εκτυλίχθηκε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης -δύο αθλήτριες γιόρτασαν τα μετάλλιά τους με ένα φιλί στο στόμα. Η Μέγκαν Ραπίνο είναι η δυναμική αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και η Σου Μπερντ είναι παίκτρια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, και οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το περασμένο φθινόπωρο.

Έχοντας κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα της, η Ραπίνο παρακολούθησε από τις κερκίδες τον αγώνα μπάσκετ, όπου η αμερικάνικη ομάδα αναδείχθηκε νικήτρια, κερδίζοντας το χρυσό. Στο τέλος του παιχνιδιού, η Μπερντ έτρεξε πανηγυρίζοντας προς την Ραπίνο και οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν ένα φιλί, που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Megan Rapinoe Gives ‘Amazing’ Fiancée Sue Bird a Sweet Kiss After WNBA Star Wins Her Fifth Olympic Gold https://t.co/rcTat1TPvE

— Brett Akagi (@bakagi) August 8, 2021