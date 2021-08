Βοήθεια για τις φωτιές ΗΠΑ: Στέλνουν το υπερσύγχρονο αεροσκάφος P8 Poseidon

Θετικά ανταποκρίθηκαν στο αίτημα παροχής συνδρομής της ελληνικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ που ανακοίνωσαν τη διάθεση ενός αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας και αεροπορικής επιτήρησης P-8 Poseidon για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Την αποδέσμευση του αεροπορικού μέσου, ίσως του κορυφαίου παγκοσμίως στην κατηγορία του, πραγματοποίησε το Ναυτικό Σκέλος της Διοίκησης Δυνάμεων Ευρώπης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (U.S. European Command) και συγκεκριμένα η Διοίκηση ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης (U.S. Naval Forces Europe).

Την ανακοίνωση έκανε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος έκανε λόγο για απόλυτη κατανόηση της τρομακτικής κατάστασης, λόγω εμπειρίας από μεγάλες φωτιές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether

