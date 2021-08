Βιασμός 9χρονης – Ινδία: Διαδηλώσεις για τη δολοφονία ανήλικης

Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ενός ειδεχθούς εγκλήματος βιασμού και δολοφονίας με θύμα μία 9χρονη από την Ινδία. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στην πρωτεύουσα της Ινδίας σήμερα, έξω από ένα κρεματόριο, όπου ένα 9χρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε και να δολοφονήθηκε, στο τελευταίο περιστατικό μιας σειράς βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων εναντίον γυναικών στην Ινδία, που έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η αστυνομία αναφέρει ότι το κορίτσι δολοφονήθηκε, όταν πήγε να πάρει νερό την Κυριακή από ένα κρεματόριο κοντά στο σπίτι της στη συνοικία Καντονμέντ, στο Νέο Δελχί.

Η οικογένειά της είπε ότι όταν το κορίτσι δεν επέστρεψε, πήγαν να την αναζητήσουν, ενώ είδαν κάποιους από τους φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι εργάζονταν στο κρεματόριο, να αποτεφρώνουν τη σορό της ενάντια στις επιθυμίες της οικογένειας. Το περιστατικό προκάλεσε κατακραυγή στο εσωτερικό της χώρας και τη διεθνή κοινότητα, με την ασφάλεια των γυναικών και κοριτσιών στην Ινδία να έχει αναχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα μετά τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία από μια συμμορία μιας 23χρονης φοιτήτριας σε ένα λεωφορείο στο Δελχί, το 2012.

China is raising an all Tibetan Force. Where did this idea come from? Actually last year, China ran into India’s SFF.

What is the Special Frontier Force? What makes Tibetans the perfect mountain warriors?

Watch SHARP FOCUS Episode 3 here 👇https://t.co/0BDlBcpa7P

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) August 2, 2021