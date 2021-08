Απρόοπτα σε πτήσεις: Μεθυσμένος επιβάτης χούφτωσε αεροσυνοδούς και τον έδεσαν στη θέση του

Την κατάσταση στα χέρια του πήρε το πλήρωμα αεροσκάφους στις ΗΠΑ, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν μεθυσμένο επιβάτη εν πτήσει προς τη Φλόριντα. Σύμφωνα με την αναφορά του αστυνομικού τμήματος του Μαϊάμι Ντέιντ, ο Μάξγουελ Μπέρι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για τις ενέργειές του στην πτήση της 31ης Ιουλιόυ της Frontier Airlines από τη Φιλαδέλφεια προς τη νότια Φλόριντα. Ο 22χρονος από το Οχάιο ήπιε δύο αλκοολούχα ποτά και παρήγγειλε ένα τρίτο, το οποίο πέταξε στην πλάτη μιας αεροσυνοδού, που τον είχε προειδοποιήσει δευτερόλεπτα νωρίτερα να μην την αγγίζει.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021