Φωτιές – βοήθεια από άλλες χώρες: Έρχονται ενισχύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Στη μανία της πύρινης λαίλαπα έχει παραδοθεί η χώρα. Η Αττική, η Βόρεια Εύβοια και η Ηλεία ζουν έναν εφιάλτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρχές να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη καθώς συνεχώς ξεπηδούν νέα μέτωπα.

Γι’ αυτό η Αθήνα φέρεται να ζήτησε ένα ακόμη Beriev-200 από τη Μόσχα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας η Αθήνα κατέθεσε αίτημα στη Μόσχα για την παραλαβή ενός ακόμη Beriev-200. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε ήδη με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, και ήρθαν σε συνεννόηση για το επείγον αυτό ζήτημα. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ώρες το ρωσικό «υπερόπλο» υπέστη βλάβη και καθηλώθηκε στο έδαφος για αρκετές ώρες μέχρι να επισκευαστεί και να επιστρέψει στο καθήκον.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού η Γαλλία στέλνει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, η Ελβετία τρία ελικόπτερα και η Ρουμανία οχήματα και 112 πυροσβέστες. Θυμίζουμε ότι στη χώρα μας βρίσκονται ήδη 20 Κύπριοι πυροσβέστες με δύο μηχανήματα έργου, δύο σουηδικά ελικόπτερα και 80 Γάλλοι πυροσβέστες. Όλη η βοήθεια κινητοποιείται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, με συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή τουλάχιστον του 75% του κόστους μεταφοράς.

We are working around the clock to send help as fires rage across Europe.

I thank 🇨🇾,🇨🇿, 🇫🇷, 🇸🇮 and the 🇳🇱 for swiftly deploying firefighting airplanes, helicopters and a team of firefighters to support 🇮🇹,🇬🇷, 🇦🇱 and 🇲🇰heavily affected by #forestfires. pic.twitter.com/j1n3zl6s1z

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 4, 2021