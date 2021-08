Εύβοια φωτιά τώρα: Τρία τα μέτωπα, εκκενώθηκαν οι Κεχριές

Αυτή την ωρα έχουν ήδη αναπτυχθεί τουλάχιστον 3 τεράστια μέτωπα στην Ευβοια που προχωρούν ανεξέλεγκτα πλέον προς διάφορες κατευθύνσεις κυρίως βόρεια και βορειοδυτικά απειλώντας να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Τη στιγμή που τα βλέμματα είναι στραμμένα στα χωριά Κεχριές -που έχουν εκκενωθεί- και Δάφνη, όπου δημιουργούνται ζώνες προστασίας. Στη Δάφνη και τις Κεχριές δίδεται μία πραγματική μάχη από πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά κυρίως κατοίκους της περιοχής, ρητινοσυλλέκτες οι περισσότεροι που γνωρίζουν το δάσος πολύ καλά, για να δημιουργήσουν ζώνες έτσι ώστε η φωτιά να μην απειλήσει τους οικισμούς.

«Είναι μία τιτάνια μάχη που δίνουμε όλοι μαζί, άνθρωποι και μηχανές, και πιστεύω ότι τη δίνουμε με καλούς όρους για να την κερδίσουμε», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης, και, όπως διευκρινίζει, «με καλύτερους όρους την δίνουμε για το χωριό Δάφνη και προσπαθούμε όλοι μας πολύ περισσότερο για το χωριό Κεχριές». Νωρίτερα είχε στα μήνυμα 112 για να εκκενωθούν οι Κεχριές.

#greecefire -The situation is out of control !!!!

Evia is burning..

Their plan is to empty an area of the world and let the fire burn everything.#antireport #Greece #GreeceEvia #φωτια_ευβοια #φωτια #φωτιες #Μητσοτακη_καθαρμα #Μητσοτάκη_γαμιέσαι#ΛιμνηΕυβοιας #SOS pic.twitter.com/6Ig7KiLqGh

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 5, 2021