Βαρυμπόμπη φωτιά – επόμενη μέρα: Πώς είναι τώρα η κατάσταση, οι φλόγες πάνε προς το κτήμα Τατοΐου

Δραματική ήταν η κατάσταση με τη φωτιά στα βόρεια της Αθήνας τη νύχτα με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια προσπάθεια να περιορίσουν το μέτωπο και να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στο Κρυονέρι. Η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη, η πύρινη λαίλαπα μαίνεται ανεξέλεγκτη και κατακαίει ότι βρει στο διάβα της, ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Τατόι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μεγάλη φωτιά εκτείνεται σε τρία μεγάλα μέτωπα, στη Βαρυμπόμπη, τους Θρακομακεδόνες και το Τατόι. Στο παραπάνω τρίγωνο υπάρχουν δεκάδες μεγάλες εστίες που δημιουργούν έναν πύρινο εφιάλτη που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να τις κρατήσουν στην περίμετρο.

I was outside in 43degrees today in Athens & was struggling. I can barely begin to imagine what locals & emergency services are going through rn in northern Athens. Wildfires n heatwaves increasingly common phenomena as climate change worsens. Thoughts & prayers out #βαρυμπομπη pic.twitter.com/Sa0eCZsxML

— Constantine Levoyannis (@clevo275) August 3, 2021