Σάρον Στόουν ταινία: Απαιτεί όλοι οι συνεργάτες της στα γυρίσματα να είναι εμβολιασμένοι

Η Σάρον Στόουν θέλει όλοι οι συνεργάτες της στη νέα της ταινία να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και υποστηρίζει πως δέχεται απειλές πως θα χάσει τη δουλειά της γι’ αυτό.

Η πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» υποστηρίζει σε βίντεο της, στο οποίο ανακοινώνει και την υποψηφιότητά της για την επιτροπή της SAG-AFTRA (αμερικανική ένωση εργαζομένων στο χώρο του θεάματος) πως δεν θα ξεκινήσει γυρίσματα στην Ατλάντα, ώσπου όλοι στο σετ να έχουν εμβολιαστεί.

«Αν θα πάω να εργαστώ πριν όλοι στην ταινία μου έχουν εμβολιαστεί; Όχι. Όχι δεν θα πάω» λέει η Σάρον Στόουν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Deadline.

«Απειλούμαι πως θα χάσω τη δουλειά μου. Ναι. Θα χάσω τη δουλειά μου δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι στο γύρισμα; Ναι. Ναι θα μπορούσα.

Θα ορθώσω ανάστημα για όλους εμάς ώστε κάθε γύρισμα στο οποίο μετέχουμε να αποτελείται μόνο από εμβολιασμένους; Ναι. Ναι θα το κάνω» είπε.

Σύμφωνα με το CNN, η συμφωνία της ένωσης εργαζομένων στον χώρο του θεάματος, δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επιβάλουν τον εμβολιασμό σε ορισμένους ηθοποιούς και μέλη της ομάδας γυρισμάτων που εργάζονται σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πριν έναν χρόνο, η Σάρον Στόουν ασκούσε έντονη κριτική στη διοίκηση Τραμπ για τη διαχείριση του κορωνοϊού, αποκαλύπτοντας πως έχασε τη γιαγιά της και τη νονά της από την ασθένεια, ενώ με την Covid-19 πάλευαν και η αδερφή της με τον άνδρα της.

«Σας λέω τι συμβαίνει με την οικογένειά μου. Η γιαγιά μου πέθανε από κορωνοϊό και η νονά μου πέθανε από κορωνοϊό.

Η αδερφή μου και ο άντρας της παλεύουν για την ζωή τους και η αδερφή μου δεν τα πάει καλά» έλεγε σε ανάρτησή της στο Instagram τον περασμένο Αύγουστο.

Sharon Stone announces her candidacy for National Board and delegate on the @MembershipFirst slate. Here’s what she has to say…(1) pic.twitter.com/VnNenfo7x1

— Membership First (@MembershipFirst) July 30, 2021