Πριγκίπισσα Νταϊάνα τούρτα: Μία πρωτοφανής δημοπρασία

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έμεινε στην ιστορία ως η πιο αγαπημένη παγκοσμίως, διατηρώντας ένα προφίλ πολύ κοντά στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Πολλά από τα πράγματά και προσωπικά της αντικείμενα δημοπρατήθηκαν μετά το θλανατό της. Στη λίστα έρχεται να προστεθεί κάτι πολύ παράξενο. Πρόκειται για ένα κομμάτι από τη γαμήλια τούρτα της το οποίο από ό, τι φαίνεται διατηρήθηκε για 40 ολόκληρα χρόνια!

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Αυγούστου δημοπρατείται ένα κομμάτι από την τούρτα γάμου με τον Κάρολο, μεγέθους 8 Χ 7 ιντσών, τυλιγμένο σε πλαστική μεμβράνη, που ήταν για τόσο καιρό αποθηκευμένο σε ένα ειδικό μεταλλικό κουτί. Το κομμάτι είναι διακοσμημένο με βασιλικά σύμβολα σε αποχρώσεις του χρυσού, του μπλε και του κόκκινου, ενώ έχει συντηρηθεί σε άριστη κατάσταση. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ σε μια τότε υπάλληλό της στο Clarence House, τη Moyra Smith.

Today marks 40 yrs since the wedding of Prince Charles & Princess Diana. A slice of their wedding cake is also being auctioned in #Gloucestershire next month. https://t.co/RUVHeF0Dcw pic.twitter.com/cFDEyrwC98

