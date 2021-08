Τεντόγλου χρυσό – Τόκιο: Με συρτάκι η απονομή του μεταλλίου

Στα ύψη ανέβασε την Ελληνική μας σημαία ο Μίλτος Τεντόγλου πριν από μερικές ώρες, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του άλματος στο Τόκιο με την εξαιρετική απόδοση των 8 μέτρων και 41 εκατοστών. Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί, μετά τη μυθική εμφάνισή του στο άλμα εις μήκος των Ολυμπιακών Αγώνων και έκανε τον Εθνικό ύμνο να ακουστεί για δεύτερη φορά στο Τόκιο. Αμέσως μετά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου, οι διοργανωτές ήθελαν να δώσουν ακόμα περισσότερο ελληνικό χρώμα, με αποτέλεσμα να ακουστεί από τα μεγάφωνο το παραδοσιακό συρτάκι.

«Ναι είναι πολύ υψηλοί οι στόχοι μου. Δεν πάω για τις αναμνήσεις ή να περάσω καλά. Πάω να κερδίσω και μακάρι να τα καταφέρω. Εχω δουλέψει πολύ καλά και νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω», είχε δηλώσει με αποφασιστικότητα ο άλτης από τα Γρεβενά για τη συμμετοχή του στους φετινούς Αγώνες του Τόκιο. Όπερ και εγένετο! Ο ασταμάτητος Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο άλμα στον τελικό του μήκους, σημειώνοντας στην τελευταία προσπάθεια 8,41μ. Για να γίνει κατανοητό το σπουδαίο επίτευγμα του, αρκεί να σημειώσουμε πως ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν τρίτος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με 8.11μ. από την πρώτη του προσπάθεια και 8.15μ. στην 5η.

What he did and what he meant #Τεντόγλου #Tokyo2020 #ONEPIECE982 #tentoglou pic.twitter.com/ZzFPa2ZXgr

Μάλιστα, είδε τον Ισπανό Κάθερες να τον θέτει εκτός βάθρου με 8.18μ. στο τελευταίο του άλμα! Στο δικό του τελευταίο άλμα, ωστόσο, ο 23χρονος από τα Γρεβενά «πέταξε» στα 8.41μ., κατακτώντας το χρυσό λόγω καλύτερης δεύτερης προσπάθειας από τον Κουβανό Ετσεβαρία, ο οποίος δεν μπορούσε να το πιστέψει, όπως και ο συμπατριώτης του και «χάλκινος», τελικά, Μάσο! Σε έναν αγώνα που όλα έδειχναν να μην πηγαίνουν κατ’ ευχήν για τον 23χρονο πρωταθλητή, στο τελευταίο του άλμα έδειξε την κλάση του (έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.60μ.) και με 8,41μ. κέρδισε το χρυσό εξαιτίας του 8,15μ. που ήταν η δεύτερη καλύτερή του, με τον Κουβανό να έχει 8,09μ. καλύτερη δεύτερη. Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής, φόρεσε στο στήθος του το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά τον Στέφανο Ντούσκο.

Miltos Tentoglou after the 5th jump “I cannot make it”, jumps 8.41 at the 6th jump and then cannot believe he won the 🥇. Neither we do!!! 🇬🇷Αλητεία 💙 #Τεντογλου #ERTTokyo2020 #TeamHellas #Athletics #HighJump #Tokyo2020 pic.twitter.com/ckNBzdRLJE

— Simoni Stathatou (@Simonettoni) August 2, 2021