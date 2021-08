Τίγρεις κορονοϊός: Eκδήλωσαν συμπτώματα όμοια με εκείνα της γρίπης

Δύο τίγρεις της Σουμάτρας προσβλήθηκαν από την Covid-19 σε έναν ζωολογικό κήπο της Τζακάρτας, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ινδονησίας, που προσπαθούν να μάθουν πως αυτά τα άκρως απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα ασθένησαν. Ο Τίνο, ηλικίας 9 ετών και ο Χάρι, 12 ετών διαγνώστηκαν θετικοί στα μέσα Ιουλίου, αφότου εκδήλωσαν συμπτώματα όμοια με εκείνα της γρίπης, αναπνευστικά προβλήματα και απώλεια όρεξης.

Οι δύο τίγρεις, στους οποίους δόθηκε θεραπεία, ήδη αναρρώνουν. «Η υγεία των δύο ζώων είναι τώρα καλή», δήλωσε η Σούζι Μαρσιταγουάτι, υπεύθυνη της υπηρεσίας Πάρκων και Δασών της Τζακάρτας, σε ένα δελτίο τύπου. «Η όρεξή τους επανήλθε και είναι και πάλι δραστήριοι», συμπλήρωσε η ίδια. Ο ζωολογικός κήπος Ragunan έχει κλείσει από τον Ιούνιο, καθώς τα κρούσματα Covid-19 αυξάνονται στη χώρα. «Εντοπίσαμε όλους τους νοσηλευτές και τους φύλακες του ζωολογικού πάρκου (που ήρθαν σε επαφή με τα ζώα) και τη στιγμή που αυτά ασθένησαν, κανείς δεν είχε προσβληθεί από την Covid-19», εξήγησε η Σούζι Μαρσιταγουάτι. «Επομένως, προσπαθούμε να βρούμε την πηγή», κατέληξε.

