Πρώην Πρόεδρος Toyota Europe – κορονοϊος: Πέθανε ο Johan van Zyl

Σε μια είδηση που σόκαρε την παγκόσμια αυτοκίνηση, ο Δρ. Johan van Zyl, ο πολύ επιτυχημένος πρώην Πρόεδρος της Toyota Europe, πέθανε λόγω επιπλοκών από κορωνοϊό σε ηλικία 63 ετών. Ο van Zyl άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο σε νοσοκομείο της πόλης Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, στο οποίο νοσηλευόταν λόγω του κορωνοϊού. Δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για το εάν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Ο Johan van Zyl, γεννημένος τον Ιούνιο του 1958 στη Νότια Αφρική, έγραψε τη δική του ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη όχι μόνο της Toyota, αλλά και της σύγχρονης αυτοκίνησης στην περιοχή μας. Ξεκίνησε την πορεία του το 1993 στην Toyota Νοτίου Αφρικής και το 2003 πήρε τη θέση του Προέδρου της εταιρείας στη χώρα. Μια δεκαετία αργότερα, τον Απρίλιο του 2013, αναβαθμίστηκε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Toyota Αφρικής, ενώ το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Toyota Ευρώπης.

Dr Johan van Zyl, the executive chairperson of Toyota South Africa Motors, has died at the age of 63. | @Fin24 https://t.co/jHzsnHRCyo

Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι και τη φετινή χρονιά, όταν και παραιτήθηκε για να γυρίσει στην πατρίδα του και να αναλάβει και πάλι τον ρόλο του Προέδρου της Toyota Νοτίου Αφρικής. Η Toyota σε επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Η είδηση της απώλειας του Johan van Zyl μας σόκαρε. Χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο μας και εμπνευσμένο αρχηγό, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, που θα τον θυμόμαστε πάντοτε για το χιούμορ του, την ηρεμία του και το πάθος του». Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ανώτερη θέση της Toyota Europe, ο van Zyl κατάφερε να φέρει την Toyota στην καλύτερη θέση της στη Γηραιά Ήπειρο τις τελευταίες δεκαετίες από πλευράς πωλήσεων, να επαναφέρει επιτυχημένα το όνομα Corolla στην αγορά, να λανσάρει τη νέα γενιά των SUV της μάρκας, αλλά και να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την υβριδική της παρουσία.

Free State Rugby and the Toyota Cheetahs have lost a great friend and supporter with the passing of Dr Johan van Zyl, chairman of @ToyotaSA. 😢https://t.co/JGz7pPZDG1

— Toyota Cheetahs (@CheetahsRugby) July 31, 2021