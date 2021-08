Ερντογάν τσάι: Κύμα οργής για την αντιμετώπιση των πυρόπληκτων

Στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Ατάλλεια βρέθηκε χθές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παρόλα αυτά, εκείνο που έκανε κυρίως κακή εντύπωση αγγίζοντας μάλιστα τα όρια της οργής των πολιτών, ήταν οι εικόνες που ήρθαμ στο φως της δημοσιότητας, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαρμαρίδα, ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να πετάει… τσάι στους πυρόπληκτους πολίτες, καθώς περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο.

Ο Ερντογάν ισχυρίζεται πως οι φωτιές είναι αποτέλεσμα εμπρησμού και χθες ανακοίνωσε πως συνελήφθη ένας ύποπτος. “Έγινε μία σύλληψη. Είναι πράξη σαμποτάζ και είναι χρέος μας να τιμωρήσουμε όσους είναι υπεύθυνοι” είπε σε ομιλία του. “Είναι χρέος μας να δούμε ποιοι έκαψαν τα δάση μας. Η Τουρκία θα εξαλείψει σύντομα κάθε ίχνος αυτών των φωτιών” δεσμεύτηκε. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να ελέγξουν τις δασικές φωτιές στη νότια Τουρκία, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων ανέβηκε στα έξι, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021