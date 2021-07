Ζώδια και διακοπές: Με ποιους θα περάσεις τέλεια, ποιους να αποφύγεις

Ο Αύγουστος είναι τόσο κοντά που δεν γίνεται να τον περάσεις στην πόλη. Όπως και να το κάνουμε, θέλει νησί, βουτιές και έρωτα! Ωστόσο, επειδή σίγουρα μαζί σου θα χρειαστείς παρέα, το astra_na_pane μας προτείνει με ποια ζώδια μπορούμε να περάσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και με ποια σίγουρα όχι!

Κριός

Αν είσαι Κριός, ξέρεις καλύτερα ότι είσαι από εκείνα τα άτομα που με το που θα φτάσουν στον προορισμό τους και πιο συγκεκριμένα στην παραλία, θα πετάξεις κατευθείαν τα πράγματά σου σε μια ξαπλώστρα και θα τρέξεις να βουτήξεις είτε το νερό είναι κρύο είτε ζεστό. Λατρεύεις τόσο πολύ το καλοκαίρι και την θάλασσα που δεν μπαίνεις σε δεύτερες σκέψεις, ακόμα κι αν έχει… τσούχτρες! Φυσικά, είσαι από αυτούς που λατρεύουν να παίζουν ρακέτες, beach βόλεϊ ή οποιοδήποτε θαλάσσιο σπορ, ενώ άμα χάσεις θα σε ακούσει όλη η παραλία για το πόσο αδικήθηκες και για το πόσο bad day έχεις. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσέχεις μην σου έρθει καμιά μπάλα στο κεφάλι.

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Δίδυμο, τον Τοξότη και τον Υδροχόο.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Ταύρο, τον Παρθένο και τον Αιγόκερω.

Ταύρος

Αν είσαι Ταύρος, δεν είσαι για πολλά-πολλά. Θέλεις όλα να είναι οργανωμένα, οπότε σίγουρα θα προτιμήσεις να πας σε μια πλαζ που θα είναι οργανωμένη, προκειμένου να αράξεις στην ξαπλώστρα σου και άμα λάχει να ρίξεις και έναν υπνάκο. Δεν σου αρέσει να κουράζεσαι και ξέρεις πολύ καλά ότι ο ήλιος που καίει μπορεί να σε εξαντλήσει, οπότε you can stand under my umbrella! Η αλήθεια, επίσης, είναι ότι δεν σε νοιάζει και πολύ το να βουτήξεις στη θάλασσα. Το πολύ-πολύ να πας να βρέξεις λίγο τα πόδια σου μπροστά στο κύμα, άντε και να βγάλεις κάνα story για το Instagram. Μετά το πρόγραμμα έχει θαλασσινά σε κάποιο κοντινό ταβερνάκι. Μην σε φάνε και οι δρόμοι βεβαίως βεβαίως…

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Καρκίνο, το Λέοντα και τον Αιγόκερω.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Κριό, τον Δίδυμο, το Ζυγό και τον Υδροχόο.

Δίδυμοι

Αν είσαι Δίδυμος, ξέρεις ότι είσαι ο πιο “φασαριόζος” όπου κι αν πας! Όσοι θα βρίσκονται στο νησί και στις παραλίες που θα επιλέξεις να πας, ξεκάθαρα θα ταραχτούν από τα ξαφνικά γέλια σου, αλλά και την πολυλογία σου. Βέβαια, αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα να μαζεύεις γύρω σου κόσμο και να αποκτάς καινούριους φίλους, αφού είσαι κοινωνικός και πρόσχαρος όσο δεν πάει. Μπορεί δηλαδή στην αρχή να σε παρεξηγήσουν, όμως άμα σε γνωρίσουν σίγουρα θα σε αγαπήσουν!

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Κριό, το Λέοντα, τον Ζυγό και τον Υδροχόο.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Σκορπιό, τον Παρθένο και τον Αιγόκερω.

Καρκίνος

Αν είσαι Καρκίνος, ακόμα και στις καλοκαιρινές σου διακοπές θα πας για να ατενίζεις το πέλαγος και να φας ό,τι έχεις βάλει στο ταπεράκι σου, απλά με θέα. Λατρεύεις τη θάλασσα αλλά και να μασουλάς! Μπορεί να μοιάζεις με ήρεμη δύναμη εκεί στο ακρογιάλι, όμως μπορεί ξαφνικά να αρχίσεις να βάζεις τις φωνές του στυλ “Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από δω”, γιατί δεν αντέχεις και για πολλές ώρες έξω. Ευτυχώς να λες που συνήθως έχεις πολύ καλούς φίλους και δεν σε παρεξηγούν.

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Παρθένο, το Σκορπιό, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Κριό, τον Τοξότη και τον Υδροχόο.

Λέων

Αν είσαι Λέων, σε όποιο νησί και να επιλέξεις να πας, θα περπατάς στα σοκάκια ντυμένος με την τελευταία λέξη της μόδας, ενώ η είσοδός σου στις πλαζ θα είναι τύπου “προσκυνήστε το είδωλο”. Το μαγιό σου θα είναι σίγουρα μια πανάκριβη μάρκα και θα το ζηλέψει μέχρι και το ψάρι μες στην θάλασσα, ενώ το μαλλί σου θα είναι φτιαγμένο λες και πήγες κομμωτήριο. Μετά την -ξεκάθαρη- πασαρέλα σου στην παραλία, όμως, θα διασκεδάσεις, θα γελάσεις, θα φλερτάρεις και δεν θα σταματήσεις να απολαμβάνεις όλα τα βλέμματα επάνω σου. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Κριό, τον Ταύρο και τον Ζυγό.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Παρθένο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ.

Παρθένος

Αν είσαι Παρθένος, θα προτιμήσεις να πας σε ένα νησί με πεντακάθαρες παραλίες γιατί απεχθάνεσαι τα… μικρόβια! Θέλεις να ταξιδέψεις σε ένα ήσυχο μέρος μακριά από την βουή και την “βρωμιά”. Οι φίλοι σου ξέρουν ότι δεν θα σταματήσεις να γκρινιάζεις ακόμα και για το αν το αντηλιακό σου έχει δείκτη προστασίας κάτω από 50 και για τον αν η θάλασσα που πήγατε είναι γεμάτη με φύκια. Οι διπλανοί σου στις ξαπλώστρες σίγουρα θα προτιμήσουν να πάρουν τα κουβαδάκια τους και να πάνε σε άλλη παραλία, από το να κάθονται και να σε ακούνε που θα γκρινιάζεις όλη την ώρα…

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Με τον Καρκίνο, τον Αιγόκερω και τον Ιχθύ.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Κριό, τον Δίδυμο, το Λέοντα, τον Ζυγό και τον Υδροχόο.

Ζυγός

Αν είσαι Ζυγός, νομίζεις ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου όπου κι αν πας, πράγμα που δεν ισχύει απόλυτα. Ναι μεν προσέχεις πολύ τον εαυτό σου και νιώθεις ωραίος, όμως οι ανασφάλειές σου και η αναποφασιστικότητά σου έρχονται μαζί σου ακόμα και στις διακοπές. Ναι, μπορεί να φοράς ένα σούπερ μαγιό, ναι, μπορεί να έχεις ωραίο σώμα, ναι, μπορεί να σε κοιτάξουν 2-3 άνθρωποι, όμως αυτό δεν σου είναι πάντα αρκετό. Παρ’ όλα αυτά, όντας κοινωνικός, θα πιάσεις φιλίες σε όποιο νησί και σε όποια παραλία κι αν πας, θα παιχτεί σίγουρα και κάτι παραπάνω επειδή δεν αντέχεις την μοναξιά, όμως μέχρι εκεί… Δύσκολα θα βρεις τον καλοκαιρινό έρωτα.

Με ποια ζώδια ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Ταύρο, το Λέοντα και τον Ζυγό.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Παρθένο, τον Σκορπιό, τον Αιγόκερω και τον Υδροχόο.

Σκορπιός

Αν είσαι Σκορπιός, προτιμάς πολλές φορές να πηγαίνεις μόνος σου διακοπές, να αράζεις μόνος σου στις παραλίες, να κάνεις με τις ώρες ηλιοθεραπεία, να σκέφτεσαι, να φιλοσοφείς και να πολιορκείς νέους στόχους στη ζωή σου! Είσαι ο τύπος που θα πιάσεις μια ήσυχη και απόμερη γωνιά και φυσικά με πολύ ωραία θέα για να βάλεις σε μια τάξη τις σκέψεις σου. Το μόνο σίγουρο βέβαια, είναι ότι κάποια στιγμή θα πιάσεις την κουβέντα με κάποιον που θα κάθεται πιο πέρα και δεν είναι απίθανο να φύγεις από ‘κει ζευγαρωμένος.

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζει για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Με τον Ταύρο, το Λέοντα και τον Ιχθύ.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Τον Κριό, το Παρθένο, τον Ζυγό και τον Αιγόκερω.

Τοξότης

Αν είσαι Τοξότης, προτιμάς κάθε χρόνο να ταξιδεύεις σε διαφορετικό νησί γιατί σου αρέσεις να γνωρίζεις νέους τόπους και είσαι λάτρης της εξερεύνησης. Βαριέσαι πολύ εύκολα, οπότε μπορεί τη μία να πας για κάμπινγκ, την άλλη σε ένα super lux ξενοδοχείο, ενώ την άλλη να κοιμηθείς στο αμάξι. Προτιμάς τις πιο ήσυχες και ερημικές παραλίες, θέλεις ένα δέντρο αντί για ομπρέλα και είσαι fan των θαλάσσιων σπορ. Δύσκολο να σε πετύχει κάποιος σε ένα μέρος, συνεπώς δύσκολο επίσης να φύγεις και με νέο ταίρι από τις διακοπές, αφού δεν κάθεσαι ούτε στιγμή.

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Με τον Κριό, το Λέοντα και τον Τοξότη.

Ποια ζώδια πρέπει ωστόσο να αποφύγεις; Κυρίως τον Ταύρο, το Παρθένο, τον Σκορπιό και τον Αιγόκερω.

Αιγόκερως

Αν είσαι Αιγόκερως, σου αρέσουν πολύ οι καλοκαιρινές διακοπές και τα μπάνια στην παραλία, όμως αν κάποιος τινάξει κοντά σου την πετσέτα του και σου έρθει όλη η άμμος πάνω σου, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Ακόμα και εκεί θα είσαι κάπως μαγκωμένος και δεν θα ευχαριστηθείς τη στιγμή όπως θα έπρεπε. Σε βασανίζουν σκέψεις και προβληματίζεσαι τόσο πολύ για τη ζωή, που δεν μπορείς να περάσεις τις διακοπές σου ξέγνοιαστα. Πρέπει απλά να χαλαρώσεις και να ζεις την κάθε ώρα σαν να είναι μοναδική!

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Ταύρο, το Παρθένο και τον Ιχθύ.

Ποια ζώδια πρέπει ωστόσο να αποφύγεις; Κυρίως τον Κριό, τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχόο.

Υδροχόος

Αν είσαι Υδροχόος, όποιο νησί και να επιλέξεις, σε όποια παραλία κι αν πας, θα πιάσεις κουβέντα με τους αγνώστους σαν να τους ξέρεις χρόνια. Γοητεύεις τους πάντες με το κέφι και την πολυλογία σου και δύσκολα μπορεί κανείς να σου αντισταθεί. Είσαι ο τύπος της παραλίας, της ζέστης και το μότο σου είναι “το καλοκαίρι είναι στιγμές κι όλες οι αμαρτίες επιτρεπτές”. Ναι! Θα χορέψεις μέχρι το πρωί σε όλα τα beach bar που θα βρεις και θα παροτρύνεις μάλιστα και όποιον άλλον βρεθεί μπροστά σου να κάνει κι εκείνος το ίδιο.

Με ποια ζώδια ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές; Φυσικά με τον Κριό, τον Δίδυμο και τον Ζυγό.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Ταύρο, τον Καρκίνο και τον Ιχθύ.

Ιχθείς

Αν είσαι Ιχθύς, επιλέγεις νησιά και παραλίες για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, που ναι μεν να είναι γεμάτες αλλά όχι και πολύ. Κοκκινίζεις με τα βλέμματα στραμμένα πάνω σου, ενώ άμα σου πιάσει κάποιος άγνωστος την κουβέντα παίζει να μην του απαντήσεις καν, αφού πιο πιθανό είναι να πάθεις κρίση πανικού. Πολλές φορές θα σε δει κανείς να μιλάς με τον εαυτό σου, παρά να έχεις κάποιον ακροατή. Χάνεσαι στο νερό κολυμπώντας με τις ώρες, αφού λατρεύεις την θάλασσα. Για σένα το νερό είναι πηγή έμπνευσης και χαλάρωσης.

Με ποια ζώδια όμως ταιριάζεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές: Φυσικά με τον Καρκίνο, τον Σκορπιό και τον Ιχθύ.

Ποια ζώδια ωστόσο πρέπει να αποφύγεις; Κυρίως τον Δίδυμο, τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχόο.