Μαϊμούδες Ταϊλάνδη: Άγριος… καβγάς στη μέση του δρόμου

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της πόλης Λοπ Μπουρί στην Ταϊλάνδη, όταν εκατοντάδες μαϊμούδες συγκεντρώθηκαν για σε κεντρικό δρόμο για να… ξεκαθαρίσουν λογαριασμούς. Οι άγριοι πίθηκοι είχαν σχηματίσει δυο αντίπαλες ομάδες και άρχισαν να «τσακώνονται» μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων οδηγών, θυμίζοντας σκηνή από την ταινία φαντασίας ο «Πλανήτης των Πιθήκων». Σύμφωνα με τους κατοίκους της συγκεκριμένης πόλης, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις μαϊμούδες για τις οποίες διοργανώνουν και ετήσιο φεστιβάλ γνωστό και ως “Μπουφές της Μαϊμούς”, ο λόγος της διαμάχης ήταν η τροφή. Οι πίθηκοι συνήθως τρέφονται καλά από τους επισκέπτες αλλά τα μέτρα της πανδημίας του κορωνοϊού έχουν οδηγήσει σε έλλειψη τροφής για τα ζώα στην πόλη της κεντρικής Ταϊλάνδης.

Fight club! 🐒 Monkeys in Lopburi are at war with each other again. A shortage of food offerings from tourists is said to be the reason the crab-eating macaques have been seen brawling in recent times. #Thailand #Lopburi #Monkeys pic.twitter.com/3Sewoc4g1X

— Globe – Bangkok’s News + Lifestyle (@GlobeBangkok) July 26, 2021