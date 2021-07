Έρικ Κλάπτον εμβόλιο: Αρνείται να παίξει μουσική σε Covid free χώρους

Οι συναυλίες επιστρέφουν σταδιακά στην καθημερινότητα, έπειτα από τη μεγάλη αποχή που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο, η κανονικότητα δεν έχει επανέλθει στις εκδηλώσεις αυτές που τόσο λατρεύει μεγάλο μέρος του κόσμου, παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει σημαντικά σε αρκετές περιοχές του πλανήτη. Ένα από τα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι διοργανωτές, αφορά το κατά πόσο θα επιτρέπονται να παραβρίσκονται σε συναυλίες άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό, πώς θα γίνεται ο έλεγχος. Η λογική λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού, μέτρο με το οποίο ο Έρικ Κλάπτον διαφωνεί.

Eric Clapton said he had a “disastrous” health experience after receiving the AstraZeneca COVID vaccine, and the 76-year-old musician blamed propaganda for overstating the vaccine’s safety. #TheDefenderhttps://t.co/PswWLXJw3q

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 17, 2021