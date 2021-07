Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο live: «Χώρια αλλά όχι μόνοι»

Με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν ένα άδειο στάδιο, με μια πρωτοφανή για την Ιστορία των Ολυμπαικών, ξεκίνησαν οι Αγώνες του Τόκιο με καθυστέρηση ενός χρόνου, εξαιτίας της πανδημίας. Το Νέο Εθνικό Στάδιο υποδέχτηκε τους αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου, με μόνους θεατές τους ελάχιστους επίσημους προσκεκλημένους. Η Ελλάδα και αυτή τη φορά εισήλθε πρώτη στο γήπεδο, έχοντας σημαιοφόρους τους ολυμπιονίκες Άννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια. Σε μια σκηνή γεμάτη με διασημότητες η σιωπή κυριαρχούσε και τίποτα δεν θύμιζε τη γιορτή των προηγούμενων διοργανώσεων. Λιγότεροι από 1.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στην τελετή με αυστηρούς κανόνες κοινωνικής απόστασης.

Ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ναρουχίτο και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ, και οι δύο φορώντας μάσκες, μπήκαν στο γήπεδο και υποκλίθηκαν ο ένας στον άλλο πριν καθίσουν κοινωνικά απομακρυσμένοι. Στην τελετή συμμετείχαν μόνο 15 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Παρώ ήταν και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο άνοιξε επίσημα τους Αγώνες όπως έκανε ο παππούς του Χιροχίτο το 1964. Μαζί του ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Apart, but not alone. With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Μια διαφορετική τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης έγινε χωρίς τη συνήθη μεγάλη χορογραφία, με τεράστια σχήματα από χορευτές, ηθοποιούς και φώτα, όπως γινόταν στο παρελθόν. Το σύνθημα όπως το διατύπωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή: Χώρια αλλά όχι μόνοι (Αpart, but not alone). Το εναρκτήριο βίντεο που παρουσιάστηκε στο στάδιο ανακεφαλαίωσε την πορεία της Ιαπωνίας στους Αγώνες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κόσμος, από την επιλογή της ιαπωνικής πρωτεύουσας ως οικοδέσποινας στις 8 Σεπτεμβρίου 2013. Έδειξε πώς το 2020 χτύπησε ο κορωνοϊός, με περιορισμούς που ανάγκασαν την άνευ προηγουμένου αναβολή μόνο τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη των Αγώνων, ξεκινώντας μια περίοδο αβεβαιότητας.

Στο τμήμα που υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στους αθλητές και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να δουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με φυσική παρουσία, οι διοργανωτές έδειξαν μια μοναχική γυναίκα αθλητή, την Γιαπωνέζα πυγμάχο και νοσοκόμα, Αρίσα Τσουμπάτα, να κάνει προπόνηση στο σκοτάδι, τρέχοντας σιωπηλά σε διάδρομο. Δεκάδες χορευτές μετακινήθηκαν ενώ οι χαρτογραφήσεις προβολής έδειξαν συνδέσεις μεταξύ τους, επισημαίνοντας πώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, έχουν δημιουργήσει νέες συνδέσεις στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους Ισραηλινούς αθλητές που σκοτώθηκαν από τρομοκράτες, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972 στο Μόναχο. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των οικογενειών των έντεκα θυμάτων, το οποίο ως τώρα η ΔΟΕ είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει.

This is not the first time we've seen 'Imagine' featured at an #OpeningCeremony of an Olympic Games. Take a trip down memory lane… 🕊️#StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/MjNKYLG6UM — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, ολοκληρώθηκε με ειδική τελετή στο Citizen’s Plaza του Τόκιο, παρουσία της κυβερνήτη της ιαπωνικής πρωτεύουσας, Γιουρίκο Κόϊκε και του Δημάρχου της πόλης Σινζούκου Κου, Κενίσι Γιοσιζούμι. Τελευταίος λαμπαδηδρόμος, ήταν ο Ιάπωνας ηθοποιός, Κανκούρο Νακαμούρα, ο οποίος «τοποθέτησε» την Ολυμπιακή Φλόγα σ΄ ένα δοχείο, ειδικά κατασκευασμένο για την περίσταση.

Apart, but not alone. With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Λιτή τελετή

Οι διοργανωτές παρουσίασαν ξύλινους Ολυμπιακούς δακτύλιους, συνδέοντας έτσι το παρόν με το παρελθόν, τους Αγώνες του 2020 με εκείνους του 1964 και πάλι στο Τόκιο. Οι γιγαντιαίοι ξύλινοι δακτύλιοι μεταφέρθηκαν στο γήπεδο σε μια πλατφόρμα, καθοδηγούμενη από το φως πολλών φαναριών χαρτιού. Με το τράβηγμα ενός σχοινιού, τα δαχτυλίδια μετατράπηκαν σε Ολυμπιακό σύμβολο. Τα δαχτυλίδια φτιάχτηκαν από ξυλεία από δέντρα που αναπτύχθηκαν από τους σπόρους που έφεραν αθλητές από κάθε ένα από τα συμμετέχοντα έθνη στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν από το Τόκιο. Η παράσταση της ένωσης των δαχτυλιδιών ξεκίνησε με το “Kiyari Uta”, ένα παραδοσιακό τραγούδι εργασίας που τραγουδούσαν εδώ και αιώνες εργάτες.

Λίγοι αθλητές και διαδηλωτές

Ένας πολύ μικρότερος αριθμός αθλητών έλαβε μέρος στην παρέλαση των ομάδων, με πολλούς να σχεδιάζουν να πετάξουν λίγο πριν από τους Αγώνες τους και να φύγουν λίγο μετά για να αποφύγουν μόλυνση Covid-19. Η τελετή χαρακτηρίζεται από απουσίες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε, ενώ ορισμένοι κορυφαίοι χορηγοί και οικονομικοί ηγέτες έμειναν επίσης εκτός. Εκατοντάδες διαδηλωτές που έφεραν πλακάτ που έγραφαν «οι ζωές πάνω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες» διαδήλωσαν γύρω από το χώρο. Οι διαδηλωτές, φορώντας λευκές χειρουργικές μάσκες, φώναξαν «Σταματήστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Μόνο το ένα τρίτο των Ιαπώνων έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίων, προκαλώντας ανησυχίες ότι οι Αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εστία σούπερ-μετάδοσης. Περισσότερα από 100 άτομα που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς έχουν ήδη διαγνωστεί θετικοί στον κορωνοϊό.