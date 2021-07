Dj Antonio Θεσσαλονίκη – ηλεκτροπληξία: Θλίψη για τον 48χρονο που σκοτώθηκε σε γνωστό μπαρ

Συγκλονισμένη είναι η μουσική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη απο τον τραγικό θάνατο του 48χρονου Dj Αντώνη Καραγκούνη, ο οποίος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία την Τρίτη το βράδυ , την ώρα που ετοιμαζόταν να παίξει μουσική σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το thestival.gr, ο Αντώνης Καραγκούνης καταγόταν από τα Τρίκαλα και ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με την καριέρα του στα decks να μετρά 30 χρόνια, γνωστός ως “Dj Antonio”. Ξεκίνησε ως resident σε club της Θεσσαλονίκης και δημιούργησε τη δική του σχολή για Djs παρέχοντας υπηρεσίες booking, σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας (djing) και διοργανώνοντας τον πανελλήνιο διαγωνισμό DJ City in The Mix/ City on the Dancefloor. Παράλληλα, ο ίδιος μάθαινε σε νέα παιδιά να παίζουν μουσική.

Δεκάδες είναι τα μηνύματα φίλων και γνωστών οι οποίοι γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συλλυπητήρια μηνύματα για τον αδόκητο θάνατο του DJ Antonio. «Σε ευχαριστουμε για όλα. Πάντα μέσα στην καρδιά μας. Καλό ταξίδι», έγραψε ένας θαυμαστής του στο Instagram.

Είχε παίξει μουσική στα πιο γνωστά μαγαζιά της Ελλάδας, ενώ αρκετοί γνωστοί Djs της Θεσσαλονίκης υπήρξαν μαθητές του.

Dj Antonio: Θα έπαιζε την Κυριακή στην Καβάλα

Την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου, ήταν να παίξει μουσική σε γνωστό Beach Bar στο Ελαιοχώρι Καβάλας, καθώς το party είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων μέτρων, όμως δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια… Σοκάρει μια ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν συμβεί το μοιραίο στο Instagram. Εκεί, σχολίαζε ένα στάτους για τους Αιγόκερους και ανέφερε “χτύπα κι άλλο θα τ’ αντέξω”. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Dj Antonio Θεσσαλονίκη: Αμέτρητα τα μηνύματα στο διαδίκτυο

«Καλό παράδεισο φιλαράκι. Βιάστηκες ρε γαμωτο», του έγραψε ένας στενός του φίλος στο μήνυμα του. « Αντόνιο χαμογελαστε φίλε υπέροχε dj καλό ταξίδι καλό παράδεισο…δεν ξεχνώ τίποτε από τις μουσικές μας παντού..», ανέφερε ένας φίλος του. « Καλό παράδεισο φιλαράκι……………. Δεν το χωράει ο νους μου ακόμα…..», δήλωσε ακόμη ένας θαυμαστής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο DJ στην προσπάθεια του να αλλάξει έναν μίκτη και να βοηθήσει έναν συνάδελφο του κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα. Όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή στο μαγαζί έτρεξαν γρήγορα κοντά του για βοήθεια όμως ο άτυχος άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και τον παρέλαβε μεταφέροντας τον στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Έως τώρα έχουν προσαχθεί τέσσερα άτομα στο τμήμα ασφαλείας του λευκού Πύργου προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για το συμβάν αλλά και ενδεχομένως σχετικά με τα όσα γνωρίζουν για τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος.