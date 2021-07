Μάσκες Γαλλία: Δε θα είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση τους

Τέρμα στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας στη Γαλλία έβαλε η κυβέρνηση της χώρας σε χώρους όπου η είσοδος γίνεται με την επίδειξη υγειονομικού πιστοποιητικού (κινηματογράφους, μουσεία και αθλητικές εγκαταστάσεις). Οι δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση είναι πολλοί, ανάμεσα στους οποίους και επιστήμονες με ηχηρή αντιπαράθεση. «Εκεί όπου υπάρχει υγειονομικό πιστοποιητικό κατά της Covid-19, οι πολίτες θα μπορούν να βγάλουν τη μάσκα, εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από τις τοπικές αρχές, ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν, πριν ξεκινήσει η εξέταση νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μάσκα δεν θα είναι υποχρεωτική πλέον διότι το υγειονομικό πιστοποιητικό υποδηλώνει ότι «είμαστε σίγουροι πως όλοι όσοι εισέρχονται είναι εμβολιασμένοι πλήρως ή έχουν πολύ πρόσφατο τεστ που είναι αρνητικό».

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται σε διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπου ορίζεται επίσης ότι σε χώρους με δυναμικότητα από 50 άτομα και πάνω θα πρέπει να επιδεικνύεται το υγειονομικό πιστοποιητικό. Αυτό το τελευταίο θα είναι υποχρεωτικό σε πολιτιστικούς χώρους (κινηματογράφους, μουσεία, θέατρα κ.λπ.) από αύριο. Ωστόσο, σε αντίθεση με το κοινό που θα έχει πρόσβαση σε αυτούς, οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους χώρους θα πρέπει να φορούν μάσκα. «Η χρήση μάσκας παραμένει κανόνας στην επιχείρηση. Καθώς το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό από τις 30 Αυγούστου για τους υπαλλήλους (στους χώρους που υπόκεινται στο πιστοποιητικό), δεν προβλέπεται προς το παρόν να καταργηθεί για τους εργαζομένους», σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

The national rule on wearing face masks in the street has been lifted, but an increasing number of local authorities in France are imposing their own mask rules https://t.co/UpJxY0OUXC

Το τέλος της υποχρέωσης της μάσκας για τους πολίτες σε αυτούς τους χώρους «θα βελτιώσει σταδιακά την καθημερινότητα των Γάλλων», δήλωσε ο Βεράν. Αντίθετα, η γνωστή επιδημιολόγος Ντομινίκ Κοσταγκλιολά λέει ότι άκουσε την απόφαση με έκπληξη. «Είναι κακή ιδέα», είπε η ίδια, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περιοριστικά μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία και «όχι να αίρουμε συγκεκριμένα μέτρα όταν βάζουμε άλλα στη θέση τους».

Υπό τον αντίκτυπο του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που είναι περισσότερο μεταδοτικό, η επιδημία βρίσκεται και πάλι σε ανοδική πορεία στη Γαλλία, σε τέτοιο βαθμό που η κυβέρνηση πλέον κάνει λόγο για τέταρτο κύμα. Σε εθνικό επίπεδο, ο ημερήσιος μέσος όρος νέων κρουσμάτων σε διάστημα 7 ημερών ξεπερνά τις 8.000, συγκριτικά με μόλις 1.850 στα τέλη Ιουνίου. «Είμαστε μεταξύ 100 και 130% αύξησης σε μία εβδομάδα», δήλωσε ο Βεράν. Η γαλλική κυβέρνηση φοβάται ότι αυτή η αύξηση, που πλήττει κυρίως τους νέους, θα καταλήξει στους ηλικιωμένους ή ευπαθείς πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί και θα οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλειών. «Οι (νοσοκομειακοί) δείκτες μας, παρόλο που μένουν αρκετά χαμηλοί, έχουν αρχίσει να αυξάνονται», προειδοποίησε ο υπουργός.

And why exactly are we being forced to quarantine on return from France? Visiting family in what is a safer country than the UK is now impossible for many, yet we can all go to a nightclub without masks or go to a music festival? https://t.co/jlLKeyKHih

— Martin Taylor (@mtaylor_lab) July 20, 2021