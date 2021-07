Φυσικά μαυρισμένα πόδια: Χωρίς ήλιο ή σολάριουμ!

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται ήδη εδώ και τη θερμοκρασία να παίρνει σιγά σιγά την ανιούσα, τα σορτσάκια και τα φορέματα παίρνουν τη σκυτάλη από τα τζιν και τα παντελόνια που φορούσαμε μέχρι πρότινος. Ωστόσο, τα λευκά πόδια για πολλές μπορεί να αποκαλούν ανασταλτικό παράδειγμα -που στην ουσία δεν θα έπρεπε φυσικά- από το να φορέσουν τα πιο καλοκαιρινά τους ρούχα. Ωστόσο, τα νέα είναι ευχάριστα και παρακάτω θα βρείτε ένα έξυπνο κόλπο για να τα κάνετε να μοιάζουν ηλιοκαμένα, χωρίς να χρειαστεί να καθίσετε κάτω από τον ήλιο ή να κάνετε ηλιοθεραπεία.

Αν θέλετε, λοιπόν, τα πόδια σας να δείχνουν φυσικά μαυρισμένα, χωρίς να χρειαστεί να καθίσετε με τις ώρες κάτω από τον ήλιο ή να πληρώσετε για να κάνετε σολάριουμ, το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το τρικ που ακολουθεί παρακάτω. Σχετικά οικονομικό, εντελώς ανώδυνο και με την εφαρμογή του στην άνεση που σας προσφέρει ο προσωπικός σας χώρος, σίγουρα θα γίνει το αγαπημένο σας, τουλάχιστον για την αρχή του καλοκαιριού και μέχρι να κάνετε τα πρώτα μπάνια της σεζόν.

Για να πετύχετε τα τέλεια ηλιοκαμένα πόδια στο σπίτι θα χρειαστείτε μόνο τρία συγκεκριμένα προϊόντα

Αυτά δεν είναι άλλα από ένα λαδάκι σώματος, πολύ λίγη ενυδατική κρέμα και ένα προϊόν self- tan. Η ανάμιξη του λαδιού με την κρέμα σώματος (μια δόση κρέμας σώματος με ελάχιστο λάδι) θα προσφέρει βελούδινα και λαμπερά πόδια, χωρίς ωστόσο το στοιχείο της υπερβολής, που αρκετά συχνά βλέπουμε στο Instagram και η αλήθεια είναι δεν μας αρέσει και πολύ. Η προσθήκη του self- tan στο παραπάνω μείγμα (τη μισή ποσότητα από την κρέμα σώματος που χρησιμοποιήσαμε) θα μας δώσει το μπρονζέ αποτέλεσμα που επιθυμούμε στα πόδια μας, στην ώρα που αναγράφει ότι λειτουργεί το κάθε προϊόν. Αν θέλετε επιπλέον ένταση στα πόδια σας και χρησιμοποιήσετε επιπλέον προϊόν self- tan, φροντίστε να εφαρμόστε το μείγμα και στα υπόλοιπα μέρη τους σώματός σας που είναι εκτεθειμένα, για να έχετε μια πιο ισορροπημένη χρωματικά εικόνα.