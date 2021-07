Παπακαλιάτης – Δάσκαλος: Η νέα σειρά προκαλεί πριν καν προβληθεί

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει με νέα σειρά από την ερχόμενη σεζόν με τίτλο «Ο Δάσκαλος». Στην Αθήνα, τους Παξούς και την Κέρκυρα. Εκεί θα εξελιχθεί η ιστορία της νέας, πολυαναμενόμενης, σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Ο Δάσκαλος», που έρχεται στο MEGA την επόμενη χρονιά.

Tο καινούργιο όραμα του ταλαντούχου δημιουργού άρχισε να παίρνει ζωή και το πρώτο γύρισμα έφερε κοντά ένα δυνατό cast ηθοποιών: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Γιάννης Τσορτέκης, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος.

Ένας δάσκαλος μουσικής ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό που θα ακολουθήσει…Φαίνεται όμως πως η υπόθεση της νέας του σειράς δεν άρεσε και πολύ στο κοινό…

