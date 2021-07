Γερμανία πλημμύρες: Αυξάνονται οι νεκροί, στον τόπο της τραγωδίας η Μέρκελ

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται να ταξιδέψει στο δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας – Παλατινάτου μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες στη δυτική Γερμανία που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 133 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Bild, σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανίδα καγκελάριος πραγματοποίησε μια βιντεοδιάσκεψη με τον Άρμιν Λάσετ, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, η οποία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της καταστροφής, για να ενημερωθεί για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τόνισε μια κυβερνητική εκπρόσωπος.

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021

Το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD μετέδωσε πως η Μέρκελ θα επισκεφτεί την Κυριακή την Σούλντ, μια από τις πλέον πληγείσες πόλεις. «Η ομοσπονδιακή καγκελάριος βρίσκεται σε συνομιλίες με τοπικές κυβερνήσεις για μια πρώτη επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές», δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Η Μέρκελ συνομίλησε και με την πρωθυπουργό της Ρηνανίας – Παλατινάτου Μαλού Ντράιερ, που την ενημέρωσε για την κατάσταση στην περιοχή και τις εν εξελίξει επιχειρήσεις διάσωσης. Η καγκελάριος δεσμεύτηκε για παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές.

Δεκάδες ανθρώπινες απώλειες και στο Βέλγιο

Ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ευρώπη ξεπέρασε τους 150 νεκρούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων στη Γερμανία, όπου εξακολουθούν να αγνοούνται εκατοντάδες άνθρωποι. Το γειτονικό Βέλγιο πληρώνει επίσης βαρύ τίμημα, με τουλάχιστον 20 νεκρούς και ισάριθμους αγνοούμενους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης, που αναθεώρησε προς τα κάτω τον προηγούμενο. «Ενδέχεται αυτές οι πλημμύρες να είναι οι πιο καταστροφικές που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης σοβαρές ζημιές στην Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, ακόμη και την Ελβετία. Όμως η δυτική Γερμανία ήταν η χώρα που επλήγη σφοδρότερα από τις πλημμύρες και θρηνεί τουλάχιστον 133 νεκρούς, σύμφωνα με τη Bild. Μεταξύ αυτών είναι και 12 τρόφιμοι ενός ιδρύματος για άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν πρόλαβαν να φύγουν όταν πλημμύρισε το κτίριο, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany. Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

Μεταξύ των θυμάτων μέλη σωστικών συνεργείων

Αρκετοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους στα υπόγεια των σπιτιών τους δίνοντας μάχη με τις πλημμύρες, άλλοι εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους ή παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά. Στους νεκρούς συγκαταλέγονται και μέλη σωστικών συνεργείων, τα οποία τα τελευταία 24ωρα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία εγκλωβισμένους είτε με σκάφη, είτε ακόμα και με ελικόπτερα. Το παρόν δίνει και ο ομοσπονδιακός στρατός με πάνω από 850 άνδρες και γυναίκες, καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα απομακρύνοντας συντρίμμια και τόνους λάσπης.

Η Μαλού Ντράιερ, τοπική πρωθυπουργός του κρατιδίου Ρηνανίας Παλατινάτου, το οποίο θρηνεί τα περισσότερα θύματα, έκανε λόγο σε συνέντευξη Τύπου για «εθνική καταστροφή» τονίζοντας ότι δεν είναι ακόμα εφικτή μια αξιολόγηση του μεγέθους των ζημιών σε κτήρια και έργα υποδομής. Η σοσιαλδημοκράτης πολιτικός ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας και τα σωστικά συνεργεία υπογραμμίζοντας ότι μέσα στη χωρίς προηγούμενο καταστροφή είναι αισθητό ένα πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των κατοίκων. Σύμφωνα με τον τοπικό υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, περίπου 19.000 μέλη οργανισμών αρωγής βοηθούν τους κατοίκους 25 πόλεων και περιφερειών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs — ABC News (@ABC) July 15, 2021

Σαν πεδίο μάχης

«Ζούμε πάνω από 20 χρόνια εδώ και δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο, είναι σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο», σχολίασε ο 65χρονος Χανς-Ντίτερ Φράνκεν,

ένας κάτοικος του Σουλντ, ενός χωριού στη Ρηνανία-Παλατινάτο, το οποίο σχεδόν ισοπεδώθηκε. Πολλά χωριά στην ίδια ζώνη είναι έρημα και κατεστραμμένα. Τα θύματα ενδέχεται να αυξηθούν: «Όσο αντλούμε τα νερά και αδειάζουμε τα υπόγεια, βρίσκουμε πτώματα ανθρώπων. Δεν μπορώ να πω ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός», είπε ο Ρότζερ Λέβεντς, ο υπουργός Εσωτερικών της Ρηνανίας-Παλατινάτου, της μίας από τις δύο περιοχές που χτυπήθηκαν από τη θεομηνία, μαζί με τη γειτονική Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Και στα δύο κρατίδια εξακολουθούν να αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι.

Κοντά στην Κολονία, στο Έρφστατ, ένα μέρος του χωριού κυριολεκτικά κατέρρευσε, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες. Οι εντυπωσιακές εικόνες από την περιοχή δείχνουν έναν τεράστιο κρατήρα, γεμάτο με όγκους χώματος, λάσπη και συντρίμμια. Οι αρχές εκτιμούν ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κοινότητα αυτήν. Μοναδική θετική εξέλιξη, το γεγονός πως οι βροχές σταμάτησαν χθες και η στάθμη του νερού στους ποταμούς άρχισε να υποχωρεί.

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay — NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021

Περίπου χίλιοι στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και στην απομάκρυνση των μπάζων. Πλέον, θα ξεκινήσει και η αποκατάσταση των ζημιών: τα δίκτυα φυσικού αερίου και τηλεφώνου αχρηστεύτηκαν σε πολλές περιοχές και εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Στο Αρβάιλερ πολλά σπίτια κατέρρευσαν. Η πόλη μοιάζει σαν να χτυπήθηκε από τσουνάμι. «Στις 23.30 υπήρχε μόνο λίγο νερό. Στη 1 το πρωί, όλα βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το διαμέρισμά μας, το γραφείο μας, τα σπίτια των γειτόνων, όλα καλύφθηκαν από νερά. Μέσα σε 15 λεπτά. Έγινε πολύ γρήγορα» είπε ο Αγκρόν Μπερίσα.

Ελληνίδα στη Γερμανία: Πάθαμε βιβλική καταστροφή μέσα σε δύο ώρες

Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ

«Είναι μια καταστροφή άνευ προηγουμένου», σχολίασε ο Γκερτ Λάντσμπεργκ, ο γενικός διευθυντής της γερμανικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων. «Αν κρίνουμε από τις ζημιές, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ», εκτίμησε. Στο Βέλγιο, πολλοί άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και 21.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο στρατός κινητοποιήθηκε στις τέσσερις από τις δέκα επαρχίες της χώρας και συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης. Η κατάσταση ενδέχεται επίσης να επιδεινωθεί στην Ελβετία, όπου υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν πολλές λίμνες και ποτάμια.

Στη νότια Ολλανδία, ποτάμια νερού κατέκλυσαν τους δρόμους, οχήματα παρασύρθηκαν και χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, όμως οι υλικές ζημιές είναι μικρότερες, σε σύγκριση με τον τραγικό απολογισμό των γειτονικών χωρών. Στη γραφική πόλη Φάλκενμπουργκ, οι κάτοικοι αντλούν τα νερά από σπίτια και υπόγεια, ενώ ο στρατός ανέλαβε να κατασκευάσει μια πρόχειρη γέφυρα, για να αντικαταστήσει εκείνη που κατέρρευσε λόγω της πλημμύρας. Περίπου 50 χιλιόμετρα βορειότερα, στο Ρόερμοντ, τα τροχόσπιτα κολυμπούν σε μια λίμνη, σε ένα κάμπινγκ.

Οι Ολλανδοί «είναι πιο συνηθισμένοι» σε τέτοιου είδους καταστάσεις, σε σύγκριση με τους γείτονές τους, σχολίασε ο Σταν φαν ντερ Λεβ, ένας 58χρονος κάτοικος της περιοχής, αλλά κάποιες φορές τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη δύναμη της φύσης. «Είχαμε επίσης περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε. Στη Γερμανία και το Βέλγιο, έγινε τόσο απότομα που απλώς δεν είχαν τον χρόνο για να κάνουν το παραμικρό», πρόσθεσε.