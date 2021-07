Τζάστιν Μπίμπερ – Χέιλι: Η απάντησή της για το επίμαχο βίντεο

Με ένα story στο Instagram η Χέιλι Μπάλντουιν «τελειώνει» όλα όσα ακούγονται για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον Τζάστιν Μπίμπερ να «φωνάζει» στη σύζυγό του, με τους θαυμαστές του όμως να ισχυρίζονται πως «δεν είναι αυτό που φαίνεται». Ο νεαρός καλλιτέχνης μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή από μια εμφάνιση-έκπληξη στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης XS με τον Diplo στο Λας Βέγκας, το Σάββατο το βράδυ. Το βίντεο τον δείχνει να κουνά έντονα τα χέρια του, ενώ περπατά στους διαδρόμους του καζίνου με την εδώ και δύο χρόνια σύζυγό του, με πηγές όμως, να σημειώνουν πως απλά η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη μετά την παράσταση.

Από την πλευρά τους, οι θαυμαστές του καλλιτέχνη έσπευσαν να τον υπερασπιστούν και να ξεκαθαρίσουν πως «δεν έχει σημασία πώς φαίνεται στους έξω αλλά ας μην διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες, είναι δυσφήμιση. Δεν ήταν θυμωμένος μαζί της ούτε της φώναζε. Μισώ το πώς τον παρουσιάζουν ως το κακό παιδί, την ώρα που η αλήθεια απέχει πολύ από αυτό».

Θέση, μετά την πληθώρα των δημοσιευμάτων πήρε και η Χέιλι η οποία «έλυσε» τη σιωπή της μετά την πληθώρα των δημοσιευμάτων. Το νεαρό μοντέλο, που βρέθηκε στη Βενετία με τον σύζυγό της να είναι στο Λος Άντζελες, έκανε ένα post για το πόσο υπέροχο ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακό τους. «Υπενθυμίζω πόσο υπέροχο ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακό μας. Περάσαμε τέλεια, περιτριγυρισμένοι από τόση αγάπη. Ότι άλλο ακούγεται να λέγεται, είναι ψέμα. Μην τροφοδείτε όλες τις αρνητικές χαζομάρες», έγραψε στη λεζάντα ως σχόλιο στη φωτογραφία που φιλά τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ

— Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021