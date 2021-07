Βαμπίρ Κένυα: Συνελήφθη ο 20χρονος που δολοφόνησε τουλάχιστον 10 παιδιά

Στη σύλληψη ενός 20χρονου, προχώρησε η κενυάτικη αστυνομία, τον οποίο αποκαλεί «βαμπίρ» και φέρεται ότι δολοφόνησε τουλάχιστον δέκα παιδιά τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Μάστεν Μιλίμο Ουαντζάλα συνελήφθη την Τετάρτη με την κατηγορία ότι σκότωσε δύο παιδιά, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή του Ναϊρόμπι. Στην κατάθεσή του στην αστυνομία ο νεαρός ομολόγησε ότι σκότωσε τουλάχιστον δέκα εφήβους. Την τελευταία περίοδο αναφέρονταν πολλές εξαφανίσεις παιδιών στην Κένυα, ακόμη και δύο την ημέρα τις τελευταίες εβδομάδες. «Ο Ουαντζάλα σκότωνε χωρίς κανέναν οίκτο τα θύματά του, κάποιες φορές τους έπινε το αίμα πριν τα δολοφονήσει», ανέφερε η Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών (DCI) στο Twitter, όπου τον χαρακτηρίζει «βαμπίρ διψασμένο για αίμα».

Οι δολοφονίες, με θύματα παιδιά 12 και 13 ετών, ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια. Ο Ουαντζάλα νάρκωνε τα θύματά του και τα άφηνε να αιμορραγήσουν μέχρι θανάτου. Ορισμένα από αυτά έφεραν ίχνη στραγγαλισμού. Η σύλληψή του είναι σήμερα πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της Κένυας, οι οποίες δημοσιεύουν και φωτογραφίες του, ντυμένου με μια μπλε ποδοσφαιρική φανέλα, λερωμένη με αίμα… Οι δικαστικές αρχές διέταξαν σήμερα να παραμείνει προφυλακισμένος για 30 ημέρες, ώστε να δοθεί χρόνος στην αστυνομία να ολοκληρώσει τις έρευνές της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο θύμα ήταν ένα κορίτσι 12 ετών που το άρπαξε πριν από πέντε χρόνια από την περιοχή Ματσάκος, ανατολικά του Ναϊρόμπι. Ο φόνος του επόμενου θύματος, ενός αγοριού, προκάλεσε έντονες κινητοποιήσεις στη δυτική Κένυα, όπου μάλιστα κάποιοι πυρπόλησαν το σπίτι ενός υπόπτου. «Με λεπτομερή και οδυνηρή περιγραφή, ο δολοφόνος αφηγήθηκε τις φρικτές λεπτομέρειες, τον τρόπο με τον οποίο προσέλκυε τα θύματα αφαιρούσε τη ζωή αυτών των αθώων παιδιών», πρόσθεσε η DCI.

Τα πτώματα των θυμάτων τα έκρυβε σε θάμνους ή τα πετούσε στους υπονόμους της πόλης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων παιδιών που πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν από τον Ουαντζάλα. Σε μία περίπτωση, ζήτησε 30.000 σελίνια Κένυας (περίπου 235 ευρώ) από τους γονείς ενός εφήβου, προτού να τον σκοτώσει. Το τελευταίο διάστημα είχαν καταγγελθεί πολλές περιπτώσεις απαγωγών παιδιών, συχνά στον δρόμο για τον σχολείο τους. Κάποια από αυτά βρέθηκαν στη συνέχεια νεκρά, γεγονός που έσπειρε τον πανικό στις οικογένειες.

A ‘vampire’ has confessed to killing ten children and sucking the blood out of at least one in a five-year killing spree in Kenya.

Masten Milimo Wanjala, 20, was arrested on Wednesday after police tracked him down after two bodies were found dumped in Kabete, outside Nairobi pic.twitter.com/FhkNM8Aa3G

