Πλημμύρες Γερμανία: Αυξάνεται ο αριθμός νεκρών και αγνοούμενων

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης. Η περιφέρεια του Έουσκιρχεν (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) έχει πληγεί ιδιαίτερα και 15 άνθρωποι έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους, διευκρίνισε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας πως «δεν έχουν βρεθεί ακόμη όλα τα πτώματα».

Επισημαίνεται, ότι πριν από λίγο, όταν οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας και της Ρηνανίας – Παλατινάτου έδιναν τον αριθμό των νεκρών στους 33, τουλάχιστον 70 άτομα εξακολουθουν να αγνοούνται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Κόμπλεντς, 18 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ – Αρβάιλερ, η οποία βρίσκεται κοντά στον ποταμό Αρ που υπερχείλισε έπειτα από τη σφοδρή βροχόπτωση του τελευταίου 24ώρου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, η κατάσταση παραμένει ασταθής, ενώ τα θύματα έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία. Στην περιοχή Αντενάου καταστράφηκαν έξι σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας και πολλά ακόμη θεωρούνται ασταθή. Η Αστυνομία καλεί επανειλημμένα τον κόσμο να παραμείνει σε ασφαλή σημεία, προειδοποιώντας για κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες, ενώ ζητάει από τους κατοίκους της περιοχής να σεβαστούν την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων και να μην εμποδίζουν το έργο τους.

Water still rising. 2 people already lost their life in BE, 6 people died in Germany. Houses collapsed.

More rain will affect central Belgium today, more floods expected affecting Brussels, Hainaut, Namur, Antwerp, Limburg and the WL & FL Brabant.

Liège on verge being flooded. pic.twitter.com/JaQjCg5Spb

— Belgium (@136thbigcountry) July 15, 2021