Διαδηλώσεις Γαλλία: Ανάστατοι οι πολίτες με τα νέα μέτρα από Μακρόν

“Βροχή” έπεσαν τα δακρυγόνα στην προσπάθεια να διαλυθεί διαδήλωση κατά του σχεδίου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, με βάση το οποίο οι πολίτες θα χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ για να μπουν σε μπαρ, εστιατόρια και κινηματογράφους από τον επόμενο μήνα. Στις αρχές της εβδομάδας ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για να αναχαιτιστεί το νέο κύμα της πανδημίας. Μεταξύ αυτών είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών. Η αστυνομία επενέβη λίγο αφότου δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να κάνουν πορεία σε μια λεωφόρο, κεντρικά του Παρισιού, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει άδεια από τις τοπικές αρχές. Κάποιοι φορούσαν κονκάρδες με το σύνθημα «Όχι στο διαβατήριο υγείας».

Ένας μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε βανάκια της αστυνομίας να κλείνουν έναν δρόμο. Ορισμένοι Γάλλοι κατηγορούν τον πρόεδρο Μακρόν ότι καταστέλλει τις ελευθερίες και κάνει διακρίσεις σε βάρος όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του τονίζει ότι το εμβόλιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να επανέλθει η ζωή στην κανονικότητά της και προτρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Στις προτάσεις της κυβέρνησης, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε ένα νομοσχέδιο, είναι και η υποχρεωτική καραντίνα, για 10 ημέρες, για όσους βρεθούν θετικοί στην Covid-19. Η αστυνομία θα αναλάβει να κάνει τυχαιοποιημένους ελέγχους, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησε όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία.

NOW – People chanting “Liberté” in Paris as they protest against mandatory vaccinations of health care workers and vaccination passports on Bastille Day (#14Juillet), a national holiday in France.pic.twitter.com/YrP4l0tXwy — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 14, 2021

Very strong demonstration against #Passesanitaire in Montpellier France 🇫🇷 https://t.co/uCmvqLWxlU — Յան ✝️ 🇦🇲🇫🇷🇷🇺🇺🇸 (@MKHKaren) July 14, 2021