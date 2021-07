Χαρδαλιάς Γαλατασαράϊ: Τι έγινε με τα rapid tests, οργή στην Τουρκία

Μια διαφορετική τροπή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην τουρκική Γαλατασαράϊ. Η τουρκική αποστολή προσγειώθηκε κανονικά χθες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ωστόσο δεν της επετράπη η αποχώρηση από το αεροδρόμιο, καθώς όπως φαίνεται δεν τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο εισόδου στη χώρα μας από την Τουρκία. Συνεπώς, οι Τούρκοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν ξανά για την Κωνσταντινούπολη, με το ζήτημα να παίρνει άλλες διαστάσεις και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά να δηλώνει πως «εκπτώσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγκλιτη». Μάλιστα, για το συμβάν, όπως μετέδωσε το TRThaber υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για ταλαιπωρία και κακομεταχείριση της Γαλατασαράϊ στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος».

«Στην Ελλάδα εκπτώσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγκλιτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως σεβαστά και για τους κατοίκους της χώρας, αλλά και για τους επισκέπτες της», δήλωσε χθες ο κ. Χαρδαλιάς, δίνοντας απάντηση στο θέμα που δημιουργήθηκε από την άρνηση της αποστολής της ποδοσφαιρικής ομάδας Γαλατασαράϊ να υποβληθεί σε rapid test στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την αφιξή της, ενόψει του φιλικού αγώνα με τον Ολυμπιακό και την απόφαση της τουρκικής πλευράς να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

«Με εντολή μου δεν επετράπη η είσοδος των μελών της αποστολής στη χώρα» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, διευκρινίζοντας ότι αυτό έγινε καθώς αρνήθηκε η ομάδα να υποβληθεί στα τεστ, ενώ εξηγεί ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία για την προστασία από τον κορωνοϊό «προβλέπεται ρητά ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο» και υπογράμμισε ότι η Πολιτική Προστασία κινήθηκε άμεσα και έστειλε πρόσθετα συνεργεία για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη της τουρκικής αποστολής.

«Ο αυριανός φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της Galatasaray δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιας διεθνούς διοργάνωσης με εγκεκριμένο πρωτόκολλο εισόδου στη χώρα μας. Ως εκ του τούτου για την είσοδο της αποστολής της Galatasaray εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2978/τ.Β’ 7-7-2021 και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 όπου προβλέπεται ρητά ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με την μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού covid 19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου.

Στην περίπτωση της Galatasaray το QR code του PLF έδειξε υποχρεωτικό rapid test για όλους τους εισερχόμενους. Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε τον μηχανισμό της, έτσι ώστε να υπάρχουν πρόσθετα συνεργεία για να μη ταλαιπωρηθεί με αναμονές η τουρκική αποστολή, η οποία όμως αρνήθηκε να υποβληθεί σε rapid test σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Δεδομένης της άρνησής τους με εντολή μου δεν επετράπη η είσοδος των μελών της αποστολής στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα και δη στις διαδικασίες ελέγχου της Πολιτικής Προστασίας, εκπτώσεις σε θέματα Δημόσιας Υγείας δεν γίνονται και η εφαρμογή των νόμων είναι απαρέγκλιτη. Στην Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως σεβαστά και για τους κατοίκους της χώρας, αλλά και για τους επισκέπτες της».

Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε εντολή να μην εισέλθουν τα μέλη της αποστολής στη χώρα, διότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ που έχει δημοσιευθεί, όσοι εισέρχονται στη χώρα πρέπει να υφίστανται πρόσθετους ελέγχους. Κατά τους ίδιους κύκλους της ΓΓΠΠ, η διοίκηση της Γαλατασαράι αρνήθηκε να κάνει rapid test σε όλα τα μέλη της και κατά συνέπεια ο υφυπουργός αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο της τουρκικής ομάδας στη χώρα.

Το συμβάν με τη Γαλατασαράι και το «μπλόκο» κατά την άφιξή της στην Αθήνα σχολίασε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σε tweet του πριν την επικοινωνία με τον Έλληνα ΥΠΕΞ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη στάση της Ελλάδας. «Η μεταχείριση, που απέχει πολύ από την καλή θέληση και την ευγένεια και αντιμετώπισε σήμερα η ομάδα ποδοσφαίρου στη Γαλατασαράι στην Ελλάδα, είναι απαράδεκτη», έγραψε. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση του Τούρκου υπουργού Αθλητισμού, ο οποίος καταδίκασε τη στάση των ελληνικών αρχών.

Τη στάση των ελληνικών αρχών καταδίκασε με τη σειρά του και ο υπουργός Αθλητισμού της Τουρκίας. Οπως μετέδωσε χθες το CNN Turk, ο Μεχμέτ Κασάπογλου, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη στάση, ενώ ενημερώνει ότι έχει επικοινωνήσει τόσο με τον πρόεδρο όσο και με τον προπονητή της ομάδας. «Μετά τη στάση που αντιμετώπισε ο αθλητικός μας σύλλογος Γαλατασαράι, που πήγε στην Ελλάδα για φιλικό αγώνα, μίλησα στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Μπουράκ Ελμάς και τον προπονητή Φατίχ Τερίμ, εκφράζοντάς τους τη συμπαράστασή μας. Καταδικάζω έντονα αυτή την πρωτόγνωρη στάση που αντιμετώπισαν», έγραψε.

Αμεση ήταν η αντίδραση και της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. «Παρά το γεγονός ότι η αποστολή της Γαλατασαράι εκπλήρωσε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, η συμπεριφορά που αντιμετώπισε μετά την προσγείωση στην Αθήνα ήταν απαράδεκτη. Καταδικάζουμε αυτήν τη στάση των ελληνικών αρχών, η οποία δεν ταιριάζει στο πνεύμα του αθλητισμού, και δηλώνουμε ότι υποστηρίζουμε τη Γαλατασαράι», αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν δεκτά τα μοριακά τεστ των μελών της αποστολής της Γαλατασαράϊ. Μετά από περίπου δύο ώρες που έμεινε στο αεροδρόμιο, η τουρκική ομάδα αποφάσισε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, περιμένοντας, μάλιστα, συγγνώμη» από την Αθήνα.

