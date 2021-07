Γαλατασαράι αεροδρόμιο: Η Τουρκία καλεί τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις

Η Τουρκία συντηρεί την ένταση μετά το περιστατικό με την άρνηση εισόδου σε παίκτες της Γαλατασαράι στην Αθήνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ πριν από λίγο, το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος κάλεσε για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία, Μιχαήλ-Χρήστο Διάμεση. Το CNN Turk σημειώνει πως το υπουργείο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της Αθήνας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και δεν επετράπη η είσοδος στη χώρα της ομάδας ποδοσφαίου της Γαλατασαράι.

Turkey summons Greek Ambassador Michael-​Christos Diamessis to protest treatment of Galatasaray football club in Athens – AA pic.twitter.com/kmd5Gad4Yu

