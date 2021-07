Euro 2021 – η επόμενη μέρα: «Αυτό θα πονέσει» – Τα πρωτοσέλιδα στον βρετανικό Τύπο

Αμέσως μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία στα πέναλτι στον τελικό του Euro, οι παίκτες των γηπεδούχων που απέτυχαν από την άσπρη βούλα δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media. Οι Μπουκαγιό Σάκα, Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ράσφορντ έγιναν αποδέκτες ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media από Άγγλους οπαδούς. H αγγλική ομοσπονδία (FA) με ανακοίνωση καταδίκασε αυτές τις αντιδράσεις δηλώνοντας αηδιασμένη.

Σάουθγκεϊτ: «Δική μου η ευθύνη για τους εκτελεστές των πέναλτι»

Ο Γκάρεθ Σάουγκέϊτ τόνισε πως οι εκτελεστές των πέναλτι προέκυψαν από τις προπονήσεις όλης της εβδομάδας και ταυτόχρονα θεωρεί πως όλη η ομάδα ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν νίκησαν στον κανονικό αγώνα και κατά την παράτασή του. Αναλυτικά: «Αυτό είναι πάνω μου, εγώ αποφάσισα για τα πέναλτι και ποιοι θα τα εκτελέσουν, με βάση αυτά που έχουμε κάνει στην προπόνηση, κανείς άλλος. Είναι δική μου ευθύνη. Μαζί νικάμε και ευθυνόμαστε όλοι που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Για τα πέναλτι, είναι δική μου απόφαση».

Disgusting… England fans have started going at 19-year old Bukayo Saka after his missed penalty in the Euro 2020 Final. pic.twitter.com/RUnQMiLGS2 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 11, 2021

Euro: Επίθεση Άγγλων οπαδών σε Ιταλούς μετά τον τελικό – Δείτε βίντεο

Εξαγριωμένοι, πιθανότατα και μεθυσμένοι, Άγγλοι οπαδοί ξέσπασαν σε ανυποψίαστους Ιταλούς στις εξόδους των θυρών του «Γουέμπλεϊ» λίγο μετά τον τελικό του Euro. Ομάδες νεαρών έκαναν ντου στους Ιταλούς που πανηγύριζαν και τους χτυπούσαν με μανία, μέχρι να υπάρξει η καθυστερημένη επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου και την αστυνομία να είναι άφαντη.Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Λονδίνου, μετά τη λήξη του τελικού, προχώρησε συνολικά σε 45 συλλήψεις. Οι περισσότερες έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα, όταν ένα γκρουπ οπαδών χωρίς εισιτήρια επιχείρησε να εισβάλει στο γήπεδο και τελικά τα κατάφερε. Μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε ένταση έξω από το γήπεδο, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει χωρίς να πάρουν έκταση τα επεισόδια.

Euro: Ατελείωτο πάρτι σε όλη την Ιταλία

Καλεσμένη όλη η Ιταλία, μετά τον θρίαμβο και την κατάκτηση του Euro από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι μέσα στο «Γουέμπλεϊ». Με το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλοι των Ατζούρι από κάθε γωνιά της χώρας ξεχύθηκαν στους δρόμους, στις μεγάλες πλατείες σε Μιλάνο και Ρώμη, δίνοντας το σύνθημα για ατελείωτο γλέντι.Στην Piazza Duomo, την οποία είχαν κατακλύσει οι φίλοι της Ίντερ στην κατάκτηση του Scudetto προ ολίγων μηνών, σχηματίστηκε λαοθάλασσα, ενώ στην πρωτεύουσα και την Piazza Navona οι οπαδοί της Σκουάντρα βούτηξαν στο σιντριβάνι. Η κυκλοφορία στους δρόμους αναμενόμενα… χαοτική.

The celebrations continue in Rome as the Italians invade the fountains of Piazza Navona. #Euro2020Final pic.twitter.com/Kzbzvk2PkV — Colm Flynn (@ColmFlynn1) July 11, 2021

Euro: «Αυτό θα πονέσει» – Δείτε τα πρωτοσέλιδα στον βρετανικό Τύπο για την ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία

Σε κλίμα θλίψης βρίσκονται οι πρωτοσέλιδες αναρτήσεις των μεγάλων βρετανικών ΜΜΕ, λεπτά μετά το τέλος του τελικού, μετά την ήττα της Αγγλίας με 3-2 στα πέναλτι.Το τρόπαιο τελικά δεν… γύρισε σπίτι παρά τις «προσευχές» εκατομμυρίων Άγγλων.

Η κατάρα των πέναλτι και στο εξώφυλλο της Daily Telegraph.

«Όλα τελειώνουν με δάκρυα», λέει η Daily Mail.

«Η υπερηφάνεια των Λιονταριών», είναι το σχόλιο στην πρώτη σελίδα της Sun. «Η Αγγλία έχασε στα πέναλτι ξανά, αλλά μην σας νοιάζει παιδιά, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι τον επόμενο χρόνο».

«Τα λιοντάρια, μας έκαναν υπερήφανους», αναφέρει η πρώτη με μια Metro του Σάουθγκεϊτ με τον Σάκα που έχασε το τελευταίο πέναλτι.

Για «έμφραγμα», κάνει λόγο στην πρώτη σελίδα του ο Guardian Sport. Κυριαρχεί μια φωτογραφία με τους συντετριμμένους Άγγλους διεθνείς μετά τη λήξη του τελικού του Euro.

‘Oh no! Not again’, (Ωχ όχι. Όχι πάλι) γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Mirror Sport, και μιλάει για την κατάρα των πέναλτι. «Το αγγλικό όνειρο τελείωσε και η κατάρα των πέναλτι χτύπησε και πάλι, όμως τα νεαρά Λιοντάρια του Σάουθγκέιτ ένωσαν το έθνος».

«Πονάει αλλά είμαστε μαζί σας» γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Daily Express

Μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2018, η Ιταλία έκανε ένα μοναδικό comeback και με αήττητο σερί 34 αγώνων ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 53 χρόνια κατακτώντας το Euro 2020 στα πέναλτι απέναντι στην Αγγλία, μέσα στο «σπίτι» της, το ιστορικό Γουέμπλεϊ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ιταλία έγινε μόλις η τρίτη ομάδα που σήκωσε το τρόπαιο μέσα στο γήπεδο οικοδέσποινας του τελικού! Είχαν προηγηθεί η Εθνική Ελλάδας το 2004 στην Πορτογαλία, η οποία έκανε το ίδιο στη Γαλλία το 2016. Αντίθετα, η Ιταλία είχε υπερασπιστεί την έδρα της το 1968, η οποία ήταν κι η πρώτη φορά που κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με τις δύο ομάδες ισόπαλες, 1-1.

Η Αγγλία έδειξε από νωρίς πως είχε «άγριες» διαθέσεις αφού εκτός από το γκολ του Λουκ Σο στο 2΄ είχε για την αρχή του αγώνα και τον πλήρη έλεγχο του ματς αιφνιδιάζοντας τους Ιταλούς οι οποίοι είχαν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο με μόνο σκοπό να φέρουν το παιχνίδι τον δικό τους ρυθμό.

Η Ιταλία έμεινε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ στο τουρνουά και κλήθηκε να αντιδράσει. Οι ατζούρι πήραν την κατοχή της μπάλας, με την Αγγλία να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά στο τουρνουά, να αμύνεται. Οι Ιταλοί είχαν μεν την μπάλα στα πόδια τους, όμως απειλούσαν δύσκολα. Απ’ την άλλη, η Αγγλία με το χαμηλό τέμπο πήγαινε το παιχνίδι στα μέτρα της. Ο στόχος επετεύχθη και οι προσπάθειες έφεραν καρπούς, αφού στο 67΄ο Μπονούτσι μετά από εκτέλεση κόρνερ και διπλή προσπάθεια της Ιταλίας στην μικρή περιοχή της Αγγλίας, έφερε το ματς στα ίσια.

Παράταση

Ηταν το 12ο γκολ παίκτη της Γιουβέντους στη διοργάνωση, κάνοντας σχετικό ρεκόρ, μιας και ξεπέρασε τα 11 της Μπαρτσελόνα από το 2012. Η Ιταλία συνέχισε να πιέζει, η Αγγλία δεν έβγαζε αντίδραση και κάπως έτσι ο φετινός έγινε ο έβδομος τελικός ever σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πήγε στην παράταση.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί τα «Λιοντάρια» πήραν τα πάνω τους, καθώς οι αντίπαλοί τους έβγαλαν μεγαλύτερη καταπόνηση και επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αλλαγές των Κιέζα, Ινσίνιε, Βεράτι. Ακόμα κι έτσι όμως κανένας δεν μπόρεσε να βάλει το χρυσό γκολ του τίτλου και έτσι το Euro 2020 έγινε το δεύτερο που θα κρινόταν στα πέναλτι, έπειτα από εκείνο που πήρε η Τσεχοσλοβακία κόντρα στη Γερμανία το 1976, χάρη στο θρυλικό πέναλτι του Αντονιν Πανένκα. Οι «λεγεωνάριοι» του Ρομπέρτο Μαντσίνι ήταν πιο ψύχραιμοι, επικράτησαν 3-2 της Αγγλίας και κατέκτησαν το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι ατζούρι κατέκτησαν τον δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους, το πρώτο έπειτα από 53 χρόνια.

Τα πέναλτι…

Εκεί, όπως συνέβη και στον ημιτελικό με την Ισπανία, έλαμψε το άστρο του Τζανλουΐτζι Ντοναρούμα. Ο γκολκίπερ της Εθνικής Ιταλίας απόκρουσε τα πέναλτι των Σάντσο και Σάκα, ο Ράσφορντ σημάδεψε το δοκάρι και οι δύο επεμβάσεις του Πίκφορντ στις εκτελέσεις των Μπελότι και Ζορζίνιο δεν ήταν αρκετές για τα «Τρία Λιοντάρια».

Μπεράρντι 1-0

Κέιν 1-1

Μπελότι 1-1 απόκρουση

Μαγκουάιρ 1-2

Μπονούτσι 2-2

Ράσφορντ 2-2 δοκάρι

Μπερναρντέσκι 3-2

Σάντσο 3-2 απόκρουση

Ζορζίνιο 3-2 απόκρουση

Σάκα 3-2 απόκρουση

ΙΤΑΛΙΑ

Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον (118′ Φλορέντσι), Μπαρέλα (54΄Κριστάντε), Ζορζίνιο, Βεράτι (96′ Λοκατέλι), Κιέζα (86′ Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (55′ Μπεράρντι), Ινσίνιε (91′ Μπελότι)

ΑΓΓΛΙΑ

Πίκφορντ, Γουόκερ (120′ Σάντσο), Μαγκουάιρ, Στόουνς, Σο, Φίλιπς, Ράις (74′ Χέντερσον – 120′ Ράσφορντ), Τρίπιερ (71′ Σάκα), Μάουντ (99′ Γκρίλις), Κέιν, Στέρλινγκ

Τα δάκρυα χαράς του Μαντσίνι (βίντεο)

Τον Μάιο του 1992 έφυγε από το Γουέμπλεϊ με σκυμμένο το κεφάλι, όταν ως παίκτης της Σαμπντόρια έχασε στον τελικό του πάλαι ποτέ Κυπέλλου Πρωταθλητριών από την Μπαρτσελόνα (1-0 με γκολ-φάουλ του Κούμαν στην παράταση). Τον Μάιο του 2013 έχασε τη δουλειά του στη Μάντσεστερ Σίτι, όταν οι Πολίτες έχασαν στον τελικό του Κυπέλλου από την Γουϊγκαν (1-0 με γκολ του Γουότσον στο 90’+1′)… Χθες, είδε την Αγγλία να ανοίγει το σκορ μόλις στο 2′, αλλά αυτή τη φορά ο Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν έφυγε ως ηττημένος… Κι αυτή τη φορά τα δάκρυα, ήταν δάκρυα χαράς για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι ο οποίος ανέλαβε την Ιταλία λίγο μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ του 2018 και την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.