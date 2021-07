Ρίτσαρντ Μπράνσον διάστημα: Ολοκληρώθηκε το ιστορικό ταξίδι

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε σήμερα με ένα διαστημικό σκάφος της Virgin Galactic και πέρασε μερικά δευτερόλεπτα στο Διάστημα, πριν επιστρέψει και πάλι στη Γη. Πρόκειται για ένα ταξίδι που ο Μπράνσον ανέκαθεν ονειρευόταν και το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το διαστημικό τουρισμό. Το αεροπλάνο, που μετέφερε το διαστημικό σκάφος του Μπράνσον, απογειώθηκε γύρω στις 17:30 ώρα Ελλάδος από τη βάση Spaceport America στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε το διαστημικό σκάφος που ήταν προσκολλημένο στο κύτος του -μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι-, το οποίο έθεσε τότε σε λειτουργία τον δικό του κινητήρα και έφτασε στο κενό του Διαστήματος. Δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταβεί στο διάστημα στα χρόνια του 2000, αλλά με ρωσικούς πυραύλους.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον γίνεται έτσι ο πρώτος που κάνει το ταξίδι αυτό χάρη σε ένα κινητήρα ο οποίος αναπτύχθηκε από μια εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε το 2004. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος πρόκειται να πετάξει στο διάστημα στις 20 Ιουλίου. Ο επίσημος ρόλος του Ρίτσαρντ Μπράνσον στη διάρκεια της πτήσης ήταν να αξιολογήσει την εμπειρία που θα ζήσουν οι μελλοντικοί πελάτες.

Το διαστημικό σκάφος VSS Unity μετέφερε, εκτός από τον Μπράνσον, δύο πιλότους και τρεις εργαζομένους της εταιρείας. Αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο που το μετέφερε σε ύψος 15 χιλιομέτρων και άρχισε τότε μια υπερηχητική άνοδο μέχρι που ξεπέρασε το ύψος των 80 χιλιομέτρων -το ύψος που οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ως σύνορο με το Διάστημα.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021