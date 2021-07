18χρονη Ηλιούπολη – αστυνομικός: Τι καταγγέλλει η δικηγόρος για την ΕΛ.ΑΣ.

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από την υπόθεση του αστυνομικού που φέρεται να κακοποιούσε και να εξέδιδε 19χρονη στην Ηλιούπολη και ο οποίος οδηγήθηκε μαζί με τον πατέρα της κοπέλας που όπως καταγγέλλει η ίδια την βίαζε από 11 χρονών, στον εισαγγελέα για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του The Toc, ο αστυνομικός είναι λάτρης των αισθησιακών ταινιών, ενώ είχε επαφές με εταιρείες παραγωγής τέτοιων ακατάλληλων για ανηλίκους έργων. Ο ίδιος ανέβαζε συχνά αναρτήσεις με όπλα στο προφίλ του σε δημοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ μέσω αυτών έδειχνε και το θαυμασμό του για τις Ειδικές Δυνάμεις.

Ο 39χρονος υπηρετούσε στις πεζές περιπολίες και σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, την κρατούσε φυλακισμένη και την εξέδιδε σε διάφορους πελάτες. Το σκηνικό της φρίκης για την κοπέλα συμπλήρωνε ο πατέρας της ο οποίος όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, την βίαζε από την ηλικία των 11 μέχρι 17 ετών, με διάφορες απειλές, μέσα στο σπίτι τους στα Νότια προάστια της Αθήνας. Ο αστυνομικός τελεί ήδη σε κατάσταση αργίας με απόλυση καθώς κατηγορείται για σωματική βλάβη και εμπορία ανθρώπων, απειλή και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο πατέρας της 19χρονης κατηγορείται για βιασμό και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 19χρονη εμφανίστηκε σε κατάστημα της περιοχής Ηλιούπολης και ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι απέδρασε από το σπίτι που την κρατούσε φυλακισμένη ο αστυνομικός και την χτυπούσε προκειμένου να την αναγκάζει να εκδίδεται. Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, ενώ μεταφέρθηκε και σε δημόσιο νοσοκομείο για εξέταση. Η προανάκριση συνεχίζεται, υπό την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελέα.

· δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας του ιδίου, για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια από τον ίδιο,

· δελτίο αστυνομικής ταυτότητας έτερου ατόμου (ιδιώτη), για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια,

· (3) συσκευές κινητές τηλεφωνίας και κάρτα SIM,

· (3) κάρτες μνήμης,

· φωτογραφική μηχανή,

· σκληρός δίσκος και

· φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB).

· αεροβόλο πιστόλι με τη γεμιστήρα του,

· πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

· μαχαίρι και

· συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η δικηγόρος της νεαρής Αντωνία Λεγάκη κατήγγειλε ότι οι αστυνομικές αρχές στις οποίες κατέφυγε η κοπέλα δεν την μεταχειρίστηκαν σωστά και ως όφειλαν. Συγκεκριμένα η κ. Αντωνία Λεγάκη κατήγγειλε ότι την κρατούσαν επί ώρες χωρίς να επιτρέπουν την επικοινωνία με τους δικηγόρους της και χωρίς να την έχουν μεταφέρει σε νοσοκομείο που είχε άμεσα ανάγκη.

Δώδεκα ώρες μετά την καταφυγή της στην αστυνομία, η 18χρονη που κατήγγειλε την αιχμαλωσία και κακοποίηση της από αστυνομικό, και ενώ έχει ολοκληρώσει την κατάθεσή της, κρατείται στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, χωρίς να επιτρέπεται στους συνήγορους της να τη δούμε, χωρίς να αφήνεται ελεύθερη, χωρίς να μεταφέρεται σε νοσοκομείο το οποίο έχει άμεση ανάγκη.

Μια νέα αιχμαλωσία στην Ελλάδα του 2021! Ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως το κορίτσι έφυγε με πολιτικό αυτοκίνητο χωρίς να ξέρουν οι δικηγόροι της που πηγαίνουν.

«Σε συνέχεια του από 11-07-2021 Δελτίου Τύπου και αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περί της επικοινωνίας του θύματος με τη δικηγόρο της, αλλά και για το γεγονός ότι δεν παρασχέθηκαν στο θύμα οι πρώτες βοήθειες, ανακοινώνεται ότι: Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.) από την αρχή της υπόθεσης ενεργεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εποπτεύοντα Αντιεισαγγελέα Εφετών και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που δεν προβλέπει παρουσία συνηγόρου κατά την εξέταση μάρτυρα.

Εκεί στην @hellenicpolice τι σας ενοχλεί περισσότερο? Που μια κοπέλα κατηγορεί έναν δικό σας ή που έχετε πολλούς τέτοιους στο σώμα? Εδώ θα γράφουμε όλο το βράδυ. #Ηλιουπολη

— Less is More (@not_least) July 10, 2021