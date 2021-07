Αγελάδα μινιατούρα: Η αγελάδα από το Μπαγκλαντέζ μήκους 66 εκατοστών

Πετάνε τις μάσκες και αψηφούν όλα τα μέτρα και τους περιορισμούς για τον κορονοϊό οι Μπαγκλαντεζιανοί για τα μάτια… της Ράνι! Η επιθυμία τους να επισκεφθούν ένα αγρόκτημα για να δουν από κοντά μια αγελάδα μόλις 51 εκατοστόμετρα πραγματοποιήθηκε και η Ράνι έγινε viral! Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του αγροκτήματος πρόκειται για την πιο μικρόσωμη αγελάδα στον κόσμο. Η αγελάδα-μινιατούρα, 23 μηνών ονόματι Ράνι, έχει μήκος 66 εκατοστά, ζυγίζει 26 κιλά και είναι τόσο μικρόσωμη ώστε μπορεί κάποιος να την μεταφέρει στα χέρια.

Οι ιδιοκτήτες της φάρμας, όπου βρίσκεται η Ράνι, λένε ότι έκαναν αίτηση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για να πιστοποιήσει ότι η Ράνι είναι η πιο μικρόσωμη αγελάδα στον κόσμο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες σημερινός κάτοχος του τίτλου αυτού είναι η Μανικιάμ, μια αγελάδα από το ινδικό κρατίδιο Κεράλα, η οποία όταν εισήλθε στο Βιβλίο, το 2014, είχε μήκος 61 εκατοστά. Το Μπανγκλαντές έχει επεκτείνει το λοκντάουν ως τις 14 Ιουλίου για να αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων που οφείλονται κυρίως στην υψηλής μεταδοτικότητας παραλλαγή του ιού, Δέλτα.

To be fair, it is a really small cow. 🤷‍♂️

Tiny dwarf cow draws huge crowds in Bangladesh, despite coronavirus lockdown https://t.co/NtmUeoGlVi

— Dr Shane Huntington OAM (@DrShaneRRR) July 9, 2021