Ναόμι Οσάκα – Time: “Είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ”

Η 23χρονη πρωταθλήτρια του τένις– Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης- βρέθηκε στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη φορά όχι για τις εκπληκτικές εμφανίσεις της στο κορτ, αλλά επειδή έστρεψε την προσοχή στην ψυχική υγεία των αθλητών. «Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ και είναι ΟΚ να μιλάς για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και συνήθως υπάρχει φως στο τέλος κάθε τούνελ», γράφει στο TIME η Γιαπωνέζα τενίστρια.

«Οι αθλητές είναι άνθρωποι», υπογραμμίζει σε άλλο σημείο. Πριν από το Ρολάν Γκαρός, η Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά- κάτι που αποτελεί υποχρέωση για τους τενίστες- επικαλούμενη τις επιπτώσεις που έχει αυτή η διαδικασία στην ψυχική υγεία των αθλητών. Μετά το πρώτο πρόστιμο και τις απειλές για μεγαλύτερες κυρώσεις, αποσύρθηκε τελικά από το Ρολάν Γκαρός έχοντας παίξει μόνο ένα ματς και αποκάλυψε ότι έχει περάσει περιόδους κατάθλιψης. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αγωνιστεί στο Γουίμπλεντον.

«Ένιωσα υπό τεράστια πίεση για να αποκαλύψω τα συμπτώματά μου, ειλικρινά επειδή ο Τύπος και το τουρνουά δεν με πίστευαν. Δεν το εύχομαι σε κανέναν και ελπίζω ότι μπορούμε να θεσπίσουμε μέτρα για την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ευάλωτων», γράφει στο άρθρο της η 23χρονη. «Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε στους αθλητές το δικαίωμα να κάνουν ένα ψυχολογικό διάλειμμα από τη διερευνητική ματιά των ΜΜΕ σε σπάνιες περιπτώσεις, χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις», αναφέρει ακόμη η Οσάκα.

Προτείνει αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου, αλλά και να επιτρέπεται στους τενίστες να παίρνουν έναν μικρό αριθμό «αναρρωτικών» κάθε χρόνο, για να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις με τον Τύπο χωρίς να αποκαλύψουν τους προσωπικούς λόγους. «Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο το άθλημα θα συμβαδίζει με την υπόλοιπη κοινωνία», σημειώνει, εξηγώντας ότι θα πρέπει να ισχύει ό,τι και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά.

Στο ίδιο άρθρο η Ναόμι Οσάκα ευχαρίστησε φίλους και συγγενείς που ήταν στο πλευρό της αυτό το διάστημα, αλλά και τους διάσημους εξέφρασαν την υποστήριξή τους, αναφέροντας ενδεικτικά τους: Μισέλ Ομπάμα, Μάικλ Φελπς, Στεφ Κάρι, Νόβακ Τζόκοβιτς και Μέγκαν Μαρκλ. Πλέον, κοιτάζει μπροστά και δηλώνει ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ καταλήγει αναφερόμενη στον κάτοχο των περισσότερων Ολυμπιακών μεταλλίων. «Ο Μάικλ Φελπς μου ειπε ότι εκφράζοντας τη γνώμη μου μπορεί να έσωσα μια ζωή. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε άξιζε», γράφει.

A Games like no other: TIME’s preview of the Summer Olympics in Tokyo https://t.co/iFeDWV9G6I pic.twitter.com/2Zl1AoezM2

— TIME (@TIME) July 8, 2021