Ολυμπιακοί Αγώνες 2021 – θεατές: Οριστική η απόφαση της Ιαπωνίας

Όπως έγινε γνωστό η Ιαπωνία αποφάσισε να διεξάγει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2021, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Και αυτό λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, μετά τα αυξημένα τελευταία κρούσματα στην χώρα. Υπενθυμίζεται Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι αναβλήθηκαν πέρυσι και μετατέθηκαν για φέτος, εξαιτίας της πανδημίας, πρόκειται να αρχίσουν στις 23 Ιουλίου, με την ανησυχία ότι η εισροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο θα μπορούσε να προκαλέσει νέα έκρηξη κρουσμάτων. Τα σχέδια για την τελετή έναρξης παρέμεναν κλειστά, μέχρι και τη σημερινή οριστική απόφαση των αρμόδιων.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εκδηλώσεις σε μεγάλους χώρους και εκείνες μετά τις 9 μ.μ. (ώρα τοπική) θα πραγματοποιηθούν επίσης χωρίς θεατές. Επίσης, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, που πρόκειται να φτάσει στο Τόκιο την Παρασκευή, προκειμένου να… ταξιδέψει μέχρι το στάδιο στην τελετή έναρξης, θα μετακινηθεί από δημόσιους δρόμους.

Organizers agree on holding Games with no spectators, says Japan’s Olympics minister pic.twitter.com/UYhX91jb5e

— Reuters (@Reuters) July 8, 2021