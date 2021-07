Μετακινήσεις σε νησιά – τεστ: Οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά για την επιστροφή

Σε «ισχυρότατη σύσταση» για εφαρμογή self test κατά τις χερσαίες μετακινήσεις όπως και την επιστροφή από τα νησιά, προέβη ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι δεν υπάρχει κάποιο περεταίρω υποχρεωτικό μέτρο. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε τη διενέργεια rapid test για την επιστροφή των ανεμβολίαστων ταξιδιωτών από τα νησιά. Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε τα μέτρα που ισχύουν για μετακινήσεις προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, για ενήλικους απαιτούνται:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες

Για ανήλικους 12-17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test.

Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά υπάρχει σύσταση για διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Οι επιβάτες λοιπόν θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού (υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται να έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού) ή τη βεβαίωση αρνητικού PCR ή αρνητικού rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης στο κινητό τους σε ψηφιακή μορφή ή με εκτύπωση από την πλατφόρμα gov.gr. Δεκτές θα γίνονται οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID), καθώς και τρίτων χωρών.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα ελέγχονται ηλεκτρονικά από το πλήρωμα του πλοίου ή του αεροπλάνου. Ακόμη, θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους. «Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Υπάρχει ισχυρότατη σύσταση να γίνονται self test», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τα μέτρα για τις μετακινήσεις στα νησιά εξαιρούνται μόνο:

Α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων (αφορά νησιά) για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι πρέπει να κάνουν self test κάθε εβδομάδα

Β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νησιά κοντινής απόστασης πρέπει να κάνουν self test κάθε εβδομάδα, αν πρόκειται για εργαζόμενους, και επίσης (self test) πριν τη μετακίνηση οι υπόλοιποι.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι σε όλα τα ταξίδια με πλοία, αεροπλάνα, λεωφορεία όπως και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Τα μέτρα στους χώρους εστίασης και διασκέδασης

Στην ενημέρωση, ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι από σήμερα τίθενται σε ισχύ τα μέτρα στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, τα οποία πλέον θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και τους κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επανέλαβε ότι σε περίπτωση παράβασης θα υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα.

Οι αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας Covid-19, ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε για τις αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Οπως είπε, στο Επίπεδο 3 (πορτοκαλί) μεταφέρονται η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών και οι δήμοι Θήρας και Ιητών.

Συγκεκριμένα, ο Επιδημιολογικός Χάρτης της χώρας, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, επικαιροποιείται ως εξής:

-Η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ανεβαίνει επίπεδο και μεταφέρεται στο πορτοκαλί (Επίπεδο 3) από το κίτρινο (Επίπεδο 2).

-Επίπεδο επίσης ανεβαίνουν και μεταφέρονται στο κίτρινο (Επίπεδο 2) από το πράσινο (Επίπεδο 1) οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Ηλείας, Κέρκυρας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής και Θήρας -εκτός των Δήμων Θήρας και Ιητών, που μεταφέρονται στο Πορτοκαλί (Επίπεδο 3).

-Ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Λέσβου, Πιερίας, Ικαρίας και Κιλκίς κατεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πράσινο (Επίπεδο 1) από το κίτρινο (Επίπεδο 2).

-Η Νήσος Κέρκυρα και οι Διαπόντιοι Νήσοι (Δήμοι Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας) και οι Δήμοι Τροιζηνίας και Σαλαμίνας ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).

-Οι Δήμοι Σκιάθου και Κω πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Κίτρινο (Επίπεδο 2).

-Οι Δήμοι Ικαρίας, Αιγίνης, Αλοννήσου και Σκοπέλου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο Πράσινο (Επίπεδο 1).

