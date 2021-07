Συντριβή αεροσκάφους Φιλιππίνες: 92 επιβαίνοντες, τουλάχιστον 40 διασώθηκαν

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Σιριλίτο Σομπετζάνα. Παρόλο που οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 85 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Ντελφίν Λορεντζάνα, οι επιβαίνοντες ήταν 92, ανάμεσά τους τρεις πιλότοι και άλλα πέντε μέλη πληρώματος. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν μετά τη συντριβή του αεροσκάφους και λαμβάνουν πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στους δημοσιογράφους.

#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.

AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq

