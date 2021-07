Κύπρος φωτιά τώρα: Nεκροί οι τέσσερις αγνοούμενοι

Νεκροί εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι από το χωριό Οδού στην επαρχία Λεμεσό. Οι τέσσερις αλλοδαποί είναι από την Αίγυπτο, είχαν παραμείνει στο χωριό μετά την εκκένωση του και σήμερα εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι. Στο μεταξύ, μάχη με τις φλόγες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με στόχο να μη εξαπλωθεί κι άλλο η μεγάλων διαστάσεων φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αρακαπά. Ο Κύπριος υπουργός εσωτερικών Νίκος Νουρής ανέφερε ότι πρόκειται για την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ την Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυση της το 1960.

Pics from Ormedia almost 90klms away #CyprusFires pic.twitter.com/jgJAy9k3e2

🙏 to all firefighters, volunteers @bfcyprus . Assistance arriving from #Greece & #Israel

Huge wild fires out of control; villages being evacuated.

Οι επίγειες δυνάμεις καταφεραν να ελέγξουν κάποια μέτωπα και να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισε η ρίψη νερού και επιβραδυντικού υλικού από τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης. Από τα δύο Canadair που εστάλησαν έφτασε το ένα το πρωί και θα μπορέσει να επιχειρήσει το μεσημέρι. Το δεύτερο παρουσίασε τεχνική βλάβη και επέστρεψε στην βάση του. Η κατάσταση ωστό παραμένει δύσκολη σύμφωνα με τον Κύπριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Many villages, including Dierona are being evacuated as a fire on many fronts rages. As you may know, we have a little house in the centre of Dierona. Thank God we are not there this weekend. Praying for the folks up there, our neighbours and for the emergency services. #Cyprus pic.twitter.com/wlOAjRjiUJ

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες κοντά στην περιοχή Αρακαπάς και επεκτάθηκε σε διάφορες περιοχές της ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας. Συνολικά οκτώ κοινότητες εκκενώθηκαν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Αντρέα Κεττή «υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν. Επίγειες δυνάμεις είναι τοποθετημένες στην περίμετρο και στις κατοικημένες περιοχές της πυρκαγιάς. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 11 εναέρια μέσα. Προχωρούμε με αντικαταστάσεις του προσωπικού. Διεξάγονταν επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας. Αντιμετωπίζονταν συνεχείς αναζωπυρώσεις».

Δύο ισραηλινά αεροσκάφη θα φθάσουν το μεσημέρι και θα επιχειρήσουν το απόγευμα. Επίσης, αναμένεται ενημέρωση και για δύο αεροσκάφη από την Ιταλία.

Very scary times here in Cyprus at the moment. Thinking about everyone affected and praying that they manage to extinguish the fire soon. 😞 https://t.co/I3Bo0NOpuH

Χθες, μετά από σύσκεψη στο κέντρο διαχείρισης κρίσης στο χωριό Βαβατσινιά πως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης βρέθηκε στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου για να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και πρόσθεσε ότι είναι «πιθανόν σήμερα ο ίδιος να κάνει μια περιοδεία σε όλες τις περιοχές για να έχει ιδία άποψη για τα προβλήματα».

Ο Νίκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα πολύ δύσκολη για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. «Μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κύπρο. Όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός. Προτεραιότητα να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε την Ελλάδα και το Ισραήλ που ήδη ανταποκρίθηκαν για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών», έγραψε σε Tweet του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Εξάλλου, ένα άτομο 67 ετών συνέλαβε και ανακρίνει η Αστυνομία σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από το χωράφι του όπου έκαιγε ξερά χόρτα.

We are standing by #Cyprus 🇨🇾

For our families and friends during these difficult moments. For psychological support you can contact Hope For Children Helpline 1466 or through the online chat at https://t.co/jvO79jlYO5#prayforcyprus #fire pic.twitter.com/hiqqOCIDaV

