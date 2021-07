Περιορισμοί εμβολιασμένων Ελλάδα: Δυσκολεύει η καθημερινότητα για τους “σκεπτικούς”

Τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω και της ανησυχητικής διάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού, φέρνουν διευκολύνσεις για όσους έχουν εμβολιαστεί αλλά και «δυσκολίες» για τους ανεμβολίαστους. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά επισφράγισαν ότι θα τηρούνται, στο εξής, διαφορετικά μέτρα και… σταθμά για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Τον τόνο είχε δώσει, λίγες ώρες νωρίτερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά οριζόντια μέτρα, εννοώντας ότι τυχόν νέοι περιορισμοί θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους. Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε μάλιστα ότι οι ανεμβολίαστοι δεν θα έχουν πλέον μέτρα οικονομικής στήριξης.

«Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι, που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής τους μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος. Να σημειωθεί ότι είναι κοινώς παραδεκτό στην επιστημονική κοινότητα πλέον ότι οι ανεμβολίαστοι είναι πλήρως εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες μεταλλάξεις, όπως η Δέλτα.

Πολιτική αντιπαράθεση Ρουσόπουλου – Ραγκούση για τα προνόμια των εμβολιασμένων

Χώροι εργασίας και γυμναστήρια

Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα όταν «κλείδωσε» ότι οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν self test ούτε και, επομένως, να το δηλώνουν στην ειδική εφαρμογή του self-testing.gov.gr. Να σημειωθεί ότι για να παύσει η υποχρέωση διενέργειας self test θα πρέπει να έχουν περάσει 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (δεύτερη δόση ή τη μονή δόση του Johnson & Johnson). Ακριβώς το ίδιο «προνόμιο» θα έχουν και οι αθλούμενοι σε γυμναστήρια που έχουν εμβολιαστεί. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι και αθλούμενοι σε γυμναστήρια θα είναι υποχρεωμένοι -τουλάχιστον έως και τον Σεπτέμβριο, κατά πληροφορίες- να κάνουν self test και να το δηλώνουν στην πλατφόρμα.

Πως θα γίνεται η μετακίνηση των επιβατών από Δευτέρα

Εστίαση και διασκέδαση

Ενα ακόμη «εμπόδιο» που ενδέχεται να συναντούν στην καθημερινότητά τους, στο εξής, οι ανεμβολίαστοι αφορά την εστίαση και τη διασκέδαση. Πλέον, από τις 15 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, θα χωρίζονται σε αμιγείς και μικτούς χώρους. Οι δύο αυτές κατηγορίες θα λειτουργούν ως εξής:

Οι αμιγείς χώροι. Πρόκειται για χώρους συνάθροισης στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες.

Οι μικτοί χώροι. Πρόκειται για χώρους συνάθροισης στους οποίους έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες. Όπως διευκρινίστηκε εναπόκειται στον ίδιο επιχειρηματία να επιλέξει αν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα δέχεται και πελάτες μετά από διενέργεια τεστ.

Παράλληλα, η δήλωση των χώρων ως αμιγείς ή μικτούς θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα, και τα καταστήματα ανάλογα με το τι θα επιλέξουν θα φέρουν ειδική σήμανση στην είσοδό τους. Η κυβέρνηση εξέδωσε και έναν οδηγό 20 ερωτήσεων και απαντήσεων για το συγκεκριμένο μέτρο.

Οι μετακινήσεις

Το τρίτο «αγκάθι» για τους ανεμβολίαστους σχετίζεται με τις μετακινήσεις. Με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, από τις 5 Ιουλίου οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στα νησιά είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε -προφανώς οι ανεμβολίαστοι- με πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό μοριακό (PCR) τεστ 72 ωρών ή αρνητικό rapid test 48 ωρών. Από τη διαδικασία «κόπηκε» το self test, υπό τον φόβο ότι διενεργείται από τον ταξιδιώτη και αφήνει ανοικτό «παράθυρο» ώστε να δηλώνεται ψευδώς ότι διενεργήθηκε ή ότι βγήκε αρνητικό. Βασικός άξονας του συγκεκριμένου μέτρου είναι να προστατευθούν τα νησιά, που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν τις υποδομές να «σηκώσουν» μια ραγδαία αύξηση κρουσμάτων -ένα σενάριο πιθανό, λόγω της εκρηκτικής μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα.

Συγκεκριμένα από 5 Ιουλίου ισχύουν τα εξής και για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται:

Για τους ενήλικες:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test

Ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, και επίσης εξαιρούνται

α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει.

β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης. Θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα στην ηπειρωτική χώρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.