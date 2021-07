Δήμος Φυλής: Μια καινοτόμος πρωτοβουλία

Το City On Fyli αποτελεί μία ακόμη καινοτόμο πρωτοβουλία του Δήμου Φυλής στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του πορείας προς την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες και την τοπική ανάπτυξη. Το City On Fyli είναι μια ολοκληρωμένη mobile εφαρμογή, η οποία προσφέρει όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης και ενημέρωσης, που ενδυναμώνουν τους πολίτες, υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία και οικονομία και προωθούν την συμμετοχικότητα και την άμεση ενημέρωση. Μέσα από το City On Fyli, ο Δήμος Φυλής παρέχει στους δημότες και επισκέπτες του τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά για τις εξελίξεις στο Δήμο τους, να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένα πρόβλημα που εντόπισαν, να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις προς τον Δήμο, να ενημερώνονται για δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου, να λαμβάνουν push notifications από τον Δήμο για σημαντικά ζητήματα της πόλης κ.ά.

Η εφαρμογή City On Fyli, του Δήμου Φυλής, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο και για iOS και μπορείτε να την κατεβάσετε τώρα από το site του Δήμου Φυλής www.fyli.gr και στον σύνδεσμο https://cityon.gr/links/fyli, φέρνοντας το Δήμο στα “χέρια” σας.

Οφέλη Εφαρμογής City Οn Fyli

Άμεση επικοινωνία με το δήμο και εξυπηρέτηση με ψηφιακές υπηρεσίες

Συμμετοχή για τη βελτίωση της πόλης

Καταγραφή προβλημάτων στους δρόμους και στις γειτονιές με άμεση ενημέρωση του δήμου για όλα τα θέματα που αφορούν τις πόλεις μας

Υποβολή προτάσεων και ιδεών

Συμμετοχή σε έρευνες και ερωτηματολόγια

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και ειδοποιήσεις για επείγοντα περιστατικά

Ενημέρωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Δυναμικοί χάρτες και οδηγοί πρόσβασης σε δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος, όπως τοπικά καταστήματα, αθλητικοί χώροι, σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.ά.

Για άλλη μία φορά, ο Δήμος Φυλής παραμένει πιστός στην ψηφιακή στρατηγική του πολιτική, δίνοντας ολοένα και περισσότερες ψηφιακές λύσεις προς τους πολίτες και επισκέπτες την πόλης. Παράλληλα, συνεχίζει να σχεδιάζει περαιτέρω δυναμικές παρεμβάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Φυλής. «Ψηφιοποιούμε τις υπηρεσίες και εκσυγχρονίζουμε το Δήμο μας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής μας για την οικοδόμηση μιας «Έξυπνης» και λειτουργικής Πόλης. Φέρνουμε το Δήμο με ένα “κλικ” στα χέρια των δημοτών μας, με την πεποίθηση πως όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει τη τεχνολογία για να είμαστε δίπλα στο δημότη και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά του» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Παράλληλα ο Χρήστος Παππούς δηλώνει αισιόδοξος ότι «οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή την καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου, που δίνει τη δυνατότητα για τη μέγιστη ενεργοποίηση των πολιτών, “γεφυρώνει” το κενό ανάμεσα στους πολίτες και το Δήμο και δίνει την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη μιας σχέσης στενής συνεργασίας και αξιοπιστίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου».