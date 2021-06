Δάφνη Μητσοτάκη γενέθλια: Ευχές από τον πρωθυπουργό και τη Μαρέβα

Ενηλικιώνεται σήμερα η μικρότερη κόρη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Η Δάφνη έχει σήμερα γενέθλια και η μητέρα της έσπευσε να της ευχηθεί και μέσω Instagram. “Χρόνια πολλά Φνουλακι μου! Σ’αγαπώ πολύ! Happy birthday from your number 1 admirer love you to moon and back” έγραψε στον λογαριασμό της η κα. Μητσοτάκη, “ανεβάζοντας” μία φωτογραφία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Δάφνη Μητσοτάκη: Η τρυφερή ευχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νωρίτερα, με ένα τρυφερό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram και ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στην κόρη του Δάφνη. “Και από σήμερα όλα μας τα παιδιά είναι ενήλικα! Happy 18th birthday Δαφνούλι μου!”, έγραψε ο πρωθυπουργός, ανεβάζοντας και μια φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά την κόρη του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Γιόρτασε με τις φίλες της στην Άννα Βίσση

Η κόρη του πρωθυπουργού Δάφνη Μητσοτάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τις φίλες της μια μέρα νωρίτερα. Γεννημένη στις 29 Ιουνίου του 2003, η νεαρή ενηλικιώθηκε και επίσημα και έκανε μια βραδινή έξοδο. Η μικρή κόρη του Κυριάκου και της Μαρέβας Μητσοτάκη γιόρτασε με τις φίλες της στη συναυλία που έδωσε η Αννα Βίσση στο Θέατρο “Άλσος” το βράδυ της Δευτέρας. Η ίδια η Άννα Βίσση εντόπισε την Δάφνη Μητσοτάκη ανάμεσα στο κοινό και τη ρώτησε αν έχει γενέθλια ενώ στη συνέχεια της τραγούδησε και το Happy Birthday.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι, την 24 χρονη Σοφία, τον 23χρονο Κωνσταντίνο και τη 18χρονη Δάφνη.